El Covirán Churriana Inclusivo organizará la 'Final Four'

El Covirán Churriana Inclusivo se encargará de organizar la Final Four este fin de semana. El equipo rojiblanco competirá por conseguir el ascenso a la Primera División de baloncesto en silla de ruedas. La final se jugará en el Pabellón Municipal de Churriana de la Vega. El Churriana Inclusivo abrirá las semifinales el sábado a las 17:00 horas con la filial del Servigest Burgos.

Seguidamente, a partir de las 19:00 horas se medirán el Costa Daurada y el Cludemi Fundación UD Almería. Quienes ganen, tendrán un billete reservado para la gran final del domingo 16 a las 12 del mediodía en un partido que ofrece un puesto de ascenso directo a la categoría de plata del BSR nacional. El subcampeón se la jugará contra el penúltimo clasificado de Primera. Los encuentros se podrán seguir en directo tanto a través del canal de YouTube del Covirán Churriana Inclusivo como de la aplicación oficial de la FEDDF TuPuedesTV.

Esta mañana ha sido presentada la Final Four en el Ayuntamiento de Churriana de la Vega con la presencia de su alcalde, Antonio Narváez y de jugadores del equipo, con su presidente, Francis Sánchez, a la cabeza. "

Tenemos el orgullo de poder contar que se va a disputar la Final Four de ascenso a la Primera División del baloncesto en silla de ruedas aquí en Churriana de la Vega y para nosotros es un privilegio", ha dicho el alcalde Antonio Narváez, quien ha recordado que este orgullo "no es sólo por albergar esta Final Four", sino porque uno de los equipos que aspiran de lleno a ascender es el Covirán Churriana Inclusivo.

Por su parte, el presidente del Coviran Churriana Inclusivo, Francis Sánchez, quiso subrayar las palabras del alcalde agradeciendo el esfuerzo que tanto el tejido institucional como empresarial han mostrado con este proyecto. "Gracias a todos, podemos seguir entrenando con ilusión porque sabemos que es factible asumir cada compromiso. Las ganas de trabajar de este equipo son muy altas y esperamos que a nivel deportivo se nos cumplan todas las expectativas que no son otras que llegar a la final y competirla", declaró.