Lo que bien empieza...

Esto no ha hecho nada más que empezar. Por delante, todo un reto que podría acabar con el bendito problema de tener que asistir al ascenso deportivo del Covirán Granada a la Liga ACB, lo que, como soñar no cuesta nada, el club nos obsequiaría con un verano caliente. Dicen que lo que se suba en la pista no se parará en los despachos. Si todo va por buen camino, a mediados del próximo mes de junio habrá veredicto. En el tema ya no incidimos más porque ya se sabe cómo acabó el cuento de la lechera...

Más madera

Los de Pablo Pin han iniciado la complicadísima andadura hacia la ACB como uno de los grandes favoritos. Aunque en el club rojinegro se elude llevar sobre sus lomos tal calificativo, el resto de los rivales han tomado nota, así lo consideran y, de paso, se quitan así un poco de lastre.

No es fácil entrar en todas las quinielas, pero es lo que hay. Hay que saber llevar tal responsabilidad y convivir con la presión. Pin asegura que en su plantilla sus jugadores atesoran experiencia de sobra. Tiene razón, pero ha llegado el momento de demostrarlo.

Pequeño susto

Sin presión alguna ha jugado el Real Murcia ante el Covirán. Y jugará este a orillas de Segura. El equipo de Monclova estuvo luchando hasta hace nada por eludir el descenso y se ha encontrado con el premio de jugar los play off. He aquí lo que hace que sea un equipo peligroso.

Lo demostró el sábado en el Palacio, aunque quizá más por demérito de los locales, que al menos supieron reaccionar para que no se les atragantara el encuentro. Había que ganar, aunque fuera de ‘penalti y en el último minuto’, y se ganó.

Por la vía rápida

Sin ánimo de continuidad, este miércoles vuelve el Covirán a la carga. En Murcia, si no ocurre nada extraño, los de Pin deben dar un paso adelante y certificar el pase a las semifinales.

No sólo sería ganar un partido y la eliminatoria, sino también tiempo para afrontar el próximo enfrentamiento que será, si la lógica ejerce su ‘tiranía’, ante un Coruña que se antoja como el rival que peor se le puede dar a los granadinos. Pero lo dicho, paso a paso y ya habrá tiempo para pensar en el viaje a Galicia.