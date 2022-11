Derrota de un Covirán Granada que da la cara ante el Barça

El acierto anotador de Kyle Kuric (14 puntos) y Cory Higgins (21) en la primera mitad (51-28, min.15) fue una rémora demasiado pesada para el Covirán Granada, que cayó este domingo ante el Barça en el Palau Blaugrana (100-82) pese su demostración de carácter en la segunda mitad.

Cristiano Felicio (19 puntos) y Thomas Bropleh (27) lideraron la resistencia del conjunto rojinegro, que jamás logró reducir la desventaja por debajo de los dobles dígitos, condenado por el 35-18 del primer cuarto y la puntería del equipo catalán (29 de 46 en tiros de dos y 11 de 20 en triples).

De este modo, el Barça confirmó su recuperación con el tercer triunfo de la semana, en un duelo en el que Sarunas Jasikevicius reservó a Sertac Sanli y Nico Laprovittola, y dio minutos a los jugadores más necesitados de confianza o rodaje.

El Covirán Granada llegó a colocarse a diez puntos de diferencia en el último cuarto, aunque nunca puso en entredicho el triunfo local.

Dieron una sensacional imagen los de Pablo Pin, pese a no poder contar en el partido por lesión con hasta tres jugadores: Todorovic que no viajó y Luke Maye e Iriarte que no tuvieron minutos. Christian Díaz, pese a estar tocado, sí actuó.

Pese a las rotaciones, el equipo azulgrana arrancó muy fino en ataque, impulsado por el acierto exterior de Kuric (14 puntos en el cuarto, cuatro triples sin fallo) y la polivalencia de Nikola Kalinic (9), y con James Nnaji como ancla defensiva (2 tapones y 4 puntos).

Felicio (10 puntos) sostuvo al Covirán Granada en el intercambio de golpes inicial (15-8, min.5). Aplacada esta fuga interior con la salida a pista de Jan Vesley, el Barça continuó anotando a placer en el aro contrario ante la pasividad defensiva del cuadro visitante (35-18, primer cuarto).

El equipo dirigido por Pablo Pin trató de reaccionar de la mano de Bropleh (19 puntos al descanso), pero cualquier intento de remontada era abortado por el letal acierto barcelonista, que al cuarto de hora registraba un 13 de 14 en tiros de dos y 8 de 8 en triples (51-28, min.15).

De menos a más

Cory Higgins (18 puntos, 8 de 9 en tiros de campo) tomó el relevo a Kuric en la ofensiva azulgrana, engrasada por Tomas Satorasnky y Rokas Jokubaitis (8 asistencias entre ambos), mientras que en el Covirán Granada Bropleh penalizó la relajación del Barça para maquillar el resultado al receso (57-42).

El paso por vestuarios no pareció alterar la dinámica del duelo. El cuadro local encontró un nuevo filón ofensivo en Satoransky, autor de 7 puntos consecutivos, pero el conjunto andaluz mejoró la defensa y apretó el marcador comandado por el dúo Bropleh-Felicio (76-66, min.30).

El cuarto final fue un acordeón. El Covirán Granada intentó en todo momento reducir la desventaja, pero el Barça replicó siempre a tiempo para preservar la renta por encima de los diez puntos hasta al 100-82 final, que deja a los catalanes con un balance de 7-2 y a los andaluces con un 5-4 en la clasificación.