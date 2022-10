De Albolote al Palacio y de 'los Álvarez' a 'los Díaz', otro día histórico para el baloncesto de Granada

El baloncesto es un magnífico hilo argumental de nuestras vidas. El de selecciones nace en la plata olímpica en Los Ángeles, recorre el largo trecho de ‘los noventa’, explota a los pies del Monte Fuji ya en el nuevo siglo y deriva en Brizuela y Garuba; el de clubes puede arrancar en la voz inolvidable de Pedro Barthe y un atraco al Joventut, pasar de España a Estados Unidos vía Gasol y desembocar en el corazón de Pablo Laso; el más local germina en Albolote y queda plantado en la capital, se inicia gracias al oxígeno y sobrevive en la cesta de la compra.

Los guionistas de las canastas no alcanzan el nivel de los de ‘This Is Us’, pero andan cerca. Llevan décadas haciendo su trabajo, llenando de momentos inolvidables nuestra existencia con un balón de color y una bocina. La última de esas imágenes para el recuerdo, este 1 de octubre de 2022, el día que Granada regresó a la élite nacional.

Porque muchos de los miles que acudieron este sábado al Palacio ya estuvieron allí muchas otras veces y seguro que también acudían en ‘los ochenta’ al Juncaril. No podía faltar el guiño del pasado en forma de entrenador en el banquillo visitante. Faltó que Pedro Martínez le diera antes del partido la muleta y el estoque a Pablo Pin.

Ahora no presiden Murado, ni JJ, sino Óscar Fernández-Arenas, que le dejó la gomina a Pin antes del estreno. Ahora el palco está más repleto que nunca de políticos y empresarios. Y las gradas están llenas de camisetas del equipo. Es bonito que, como ocurre en el fútbol, cada vez haya más gente que viva los colores de su equipo de baloncesto hasta el punto de pasearlos por la calle.

Y niños, muchos niños, que seguro que no olvidarán la primera vez en la ACB. Igual que los cuarentones recordarán para siempre una canasta de Larry Spicer, los treintañeros un triple de Frankie King o los veinteañeros un mate de Curtis Borchard, los chiquillos y los jovenzuelos de ahora lo harán con el triple de Luke Maye en Fuenlabrada o con los mates de Niang en el Palacio.

‘Los Díaz’ bien podría ser una serie de televisión, Christian Díaz el estudiante malo del instituto y Jacobo Díaz un abogado de prestigio, pero no. ‘Los Díaz’ es al Covirán Granada lo que fueron ‘los Álvarez’ al Oximesa, su seña de identidad a partir del nombre más nacional posible. Porque, aunque viendo las plantillas de los equipos parezca lo contrario, no está reñido lo español y la ACB.

La historia

Tiene el Covirán Granada su toque exótico con un Cristiano y un par de apellidos de esos que aparecen con las tildes torcidas para el otro lado, hasta un americano con pasaporte africano como se lleva ahora, pero es casi el único plantel de la ACB que puedes escribir sin equivocarte en cuatro nombres aunque tengas la copia al lado. Y en el banquillo, Pin, para acabar pronto.

Militar en la elite sirve para que Movistar transmita tus partidos en directo, aunque nada como verlo en el Palacio. Pese a que los tiempos hayan variado. En 2022 las radios no pueden meter los micros en los tiempos muertos, ni entrevistar a los jugadores en el descanso o al final camino del vestuario, mientras los árbitros cambian su trayectoria para no pisarte; la ‘canallesca’ no puede entrar al palco a beberse una ‘Milnoh’ y las estadísticas ya no te las dan en la mesa de anotadores al final del partido, sino que te las pasan por wasap.

El hecho de que algunos aficionados se perdieran el inicio del partido por las largas colas que se formaron en la entrada al Palacio (algo a corregir por parte del club de cara a futuras citas), no restó un ápice de emoción a la tarde-noche sabatina en la instalación granadina.

Debuta el Fundación CB Granada en la ACB, regresa el mejor baloncesto a Granada. Ya era hora. De Cueto al ‘Pinzas’, de Clavero a Niang, de Iriarte a Iriarte, de Caja de Ronda a Baxi con parada en Lugo, de Tortosa a Barragán. Las canastas, el hilo argumental de nuestras vidas.