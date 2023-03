El Covirán Granada busca la buena senda ante el Gran Canaria

Hay ganas de Palacio de los Deportes tras más de un mes sin partido oficial. Por parte del equipo, que ansía volver a hacer lo mismo que su última comparecencia, que es ganar, y de la afición, que en el horario de toda la vida del baloncesto en Granada está dispuesta a guiar a los suyos en una cita importante.

El Covirán Granada recibe este sábado (18 horas) en el Palacio de los Deportes al Gran Canaria con la intención de conseguir una victoria que le devuelva a la buena senda de resultados y le aleje de los puestos de descenso. Casi nada.

El equipo dirigido por Pablo Pin afronta el partido tras haber perdido de forma consecutiva en las pistas del Surne Bilbao Basket (90-73) y el Cazoo Baskonia (105-81), confirmando su mal momento como visitante al acumular nueve derrotas consecutivas.

Como local no la va mucho mejor, ya que sólo ha ganado un encuentro de los seis últimos disputados, que fue ante el Carplus Fuenlabrada (83-71) en su última comparecencia ante su público. Ese había que ganarlo sí o sí. La urgencia hoy no es tan gorda, pero los de abajo aprietan y será conveniente no dejar más oportunidades sin sumar.

Los nazaríes tiene claro que gran parte de sus opciones de permanencia pasan por su fortaleza como locales y esperan al Gran Canaria dispuestos a mostrar este poderío en casa para no complicar más su situación en la clasificación.

El Covirán Granada, que suma seis victorias esta temporada, tiene dos de renta sobre una zona de descenso que marca el Baxi Manresa, conjunto al que tiene que visitar, aunque también mantiene por debajo en la tabla al Carplus Fuenlabrada, colista con tres triunfos, y al Real Betis, que acumula cuatro. Con manresanos y béticos en crecimiento.

Los de Pin son conscientes de la trascendencia del choque ante el Gran Canaria porque después les espera un duro calendario con partidos en las siguientes jornadas ante conjuntos aún más poderosos como Valencia Basket, Real Madrid o Unicaja, con otro partido en casa en medio ante UCAM Murcia que también habrá que vencer sí o sí.

El equipo granadino presenta para el choque las bajas del pívot brasileño Cristiano Felicio y del alero serbio Dejan Todorovic, ambos lesionados de larga duración y que ya han faltado a los últimos meses de competición.

Han estado durante la semana entre algodones los pívots David Iriarte y Youssou Ndoye, pero los dos están perfectos ya para el partido.

Pin, que tendrá que hacer un descarte antes del encuentro en su plantilla, confía en el paso adelante del propio Ndoye, cuyo rendimiento aún no es el esperado cuando se le fichó y cuyo papel se antoja clave en el choque ante los insulares.

El Covirán Granada perdió de forma muy clara ante el Gran Canaria en el partido de la primera vuelta (94-76), por lo que el otro gran objetivo para este sábado es ser capaces de competir el partido y de mostrar una mejor imagen.

Pese al mal momento del equipo, el Palacio de los Deportes presentará una gran entrada y la afición local estará con los suyos, consciente de la importancia del partido para que los rojinegros se puedan alejar de la zona de descenso.

El Gran Canaria es el séptimo clasificado de la competición. Está a solo un triunfo del cuarto y dos por encima del corte del octavo clasificado. Es uno de los mejores equipos a nivel ofensivo de la Liga ACB, ya que cuenta con múltiples opciones y recursos.

Tiene dos directores de juego de plenas garantías: Ferran Bassas y Andrew Albicy. Entre los dos se van hasta los 13’1 puntos, 7’8 asistencias y 16’8 de valoración.

En la posición de escolta el Covirán Granada tendrá que vigilar de cerca a AJ Slaughter, que promedia 10 puntos por encuentro y es capaz de romper la igualdad en cualquier momento.

El rival

Además, Vitor Benite, compañero de Cristiano Felicio en la selección brasileña, se va hasta los 7’2 puntos de media.

Nico Brussino y Miquel Salvó comparten el puesto de alero, mientras que en el interior el Gran Canaria cuenta con John Shurna y Damien Inglis para hacer el puesto de ala-pívot, mientras que los canteranos Olek Balcerowski y Khalifa Diop se disputan el puesto de pívot.

Shurna e Inglis suman 18’8 puntos, 8’7 rebotes y 22’8 de valoración, mientras que Balcerowski y Diop se van hasta los 16’3 puntos y 17’9 de valoración.

El entrenador del Gran Canaria, Jaka Lakovic, afirmó que “tenemos que entrar al partido muy fuertes porque Granada no nos va a regalar nada".

“El rival seguramente tendrá muchas ganas de ganar ante su afición. Viene de varias derrotas seguidas y por eso mismo pueden ser más peligrosos, porque van a jugar con un sentido de urgencias", añadió.

“El Granada es un equipo que juega muy rápido, tienen una buena reacción desde canasta, rebote, robo y corren muy bien. Son un equipo peligroso en el rebote ofensivo y esta será otra de las claves a seguir, proteger nuestro rebote defensivo y proteger sus transiciones" explicó.

El técnico esloveno destacó también que el conjunto granadino "tiene jugadores que pueden ser desequilibrantes en el 5 contra 5, como Renfroe como creador principal, y Bropleh, que es un buen tirador y ha tenido buenos partidos".

"También está de vuelta Maye, que se ha marcado un buen inicio de temporada" y "no debemos olvidar a Lluís Costa o Pere Tomàs, que siempre dan un plus al Granada", agregó.

Pitarán Antonio Conde, Arnau Padrós y Esperanza Mendoza.