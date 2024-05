El Palacio vibra con ‘El milagro de P. Pin 2.0’

Son las cosas que tiene el deporte. Un día después de que el Granada CF firmara una página negra para el deporte local con su descenso a Segunda División, el Covirán Granada vivió una tarde mágica e inolvidable con la salvación del equipo, abonado al más difícil todavía.

Porque lo de este domingo en un Palacio a reventar y que vibró como nunca con los suyos fue ‘El milagro de P. Pin 2.0’. La segunda parte de una peli no escrita por Fesser, autor de ‘El milagro de P. Tinto’, sino por las más de ocho mil almas que sufrieron y disfrutaron a partes iguales, ocurriendo lo segundo después de lo primero.

Porque si salvarse el curso pasado fue milagroso, ganando en Sevilla un partido que estaba perdido y dependiendo de terceros en la jornada final, aparte de tener que superar al Joventut, no lo es menos haber logrado la permanencia esta temporada, con victorias en las dos últimas citas y remontando 16 puntos en el último cuarto y medio a un equipo poderoso como el Gran Canaria.

Si la pasada campaña el héroe fue ajeno, un Williams-Goss que sentenció al Betis pese a que el Real Madrid no se jugaba nada, el de este 12 de mayo de 2024 que entra en los anales de la historia del deporte local fue el francés Jonathan Rousselle, lo más parecido a Caillou de adulto.

Antes de bañar a la ‘canallesca’ en la rueda de prensa de Pin con agua y cerveza, en determinados momentos a los héroes se le tienen que permitir ciertas licencias, el galo se echó al equipo a sus espaldas cuando nadie creía, cuando el Gran Canaria lo tenía ganado, en el único momento en que la caldera roja parecía apagada.

El ambiente

Desde horas antes ya se cantaba en las inmediaciones de la instalación municipal, media hora antes ya bullía el Palacio, menos rojo que en el feliz epílogo de la pasada campaña porque esta vez no hubo regalo de camisetas sino que había que traerlas de casa. Con el inicio del partido se disparó la adrenalina, reducida a base de canastas por los chicos de Lakovic.

Con el parcial de 25-2 lo que ocurrió es inenarrable, imposible de entender si no se vivió, difícil de comprender si no estabas allí sintiendo el partido en pie y con los brazos en alto. La explosión del final no fue nueva, sino similar a la del año pasado. Qué gozo, qué disfrute. Si no me creen, pregúntenle a Saiko.

Dicen que los milagros solo ocurren una vez. En Granada, como es diferente, han pasado en dos ocasiones. Sería bueno no tentar la suerte por si no hay una tercera vez. Sólo hay que hacer los deberes un poco antes, aunque eso signifique no vivir tardes tan especiales en el Palacio.