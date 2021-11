El Covirán Granada invita a soñar

Es bueno recordar de vez en cuando que, en circunstancias normales, el Covirán Granada estaría jugando esta temporada en la Liga ACB.

Eso indica, aparte de la sensacional campaña que firmó la pasada campaña el conjunto de Pablo Pin, que la base de la plantilla del curso anterior que permanece en el actual es muy bueno, de las mejores de la categoría.

A eso se añade el impulso dado este verano por el club, con incorporaciones, tanto nacionales como extranjeras, de nivel y que han reforzado aún más el plantel. Todo eso es maravilloso, pero luego hay que meter canastas, que es de lo que va este deporte, en el que hay ejemplos por doquier a todos los niveles y en todos los países de conjuntos potentes y de grandes plantillas que luego no se comen ni un colín porque o no saben o no pueden o no son capaces de colar la pelota por el aro.

Y, encima, el propio es bombardeado. Atacar bien y defender bien, de eso trata. Y este Covirán no sólo tiene una gran plantilla, sino que lo está demostrando partido a partido hasta el punto de convertirse, por méritos propios y por lo que muestra sobre la cancha, en un aspirante a todo esta temporada.

Girona y que pase otro

Había sufrido el Covirán una sola derrota hasta el partido del martes ante el Girona. Y a no pocos parecía el partido una trampa. Un conjunto granadino embalado, un oponente de mitad de la tabla pero con muy buen equipo, un martes frío por la noche, liderato recién estrenado... vamos, que era el día perfecto para pinchar.

Pero no. El conjunto que dirige Pin, Pablo Pin, mostró sobre el parqué, que es donde hay que mostrar las cosas, que ni Girona, ni Gerona, ni gaitas que toque Marc Gasol.

Firmó otra notable actuación y dio un nuevo golpe sobre la mesa. Porrazo que cuando se da desde lo más alto de la clasificación, que es donde va a estar el equipo unos días más, como poco, suena mucho mejor.

La cantera

Debutó en LEB Oro con el Covirán Granada Ricardo Martín, uno de los jugadores más prometedores de la cantera nazarí.

Al anterior desplazamiento del equipo a Palencia precedieron una declaraciones de Pablo Pin bastante interesantes sobre la preferencia de que los jugadores jóvenes se quedaran en Granada acudiendo a clase en sus institutos en lugar de perder días de clase por viajar con el primer equipo.

Esta vez no hubo que elegir. Ricardo Martín debutó en casa y al día siguiente pudo ir al instituto. Y presumiendo, que no todo el mundo tiene minutos en la LEB Oro. Eso sin hablar de lo que está por venir.