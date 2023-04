Cristiano Felicio está “cada día mejor” y podría volver a jugar con el Covirán Granada esta campaña

El pívot brasileño del Covirán Granada, Cristiano Felicio, se encuentra “cada vez mejor” tras la grave lesión de rodilla sufrida hace cuatro meses y es posible que pueda volver a jugar antes de que finalice la presente temporada en la Liga Endesa.

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, confirmó este jueves ante los medios que Felicio “está ya haciendo cosas con oposición con compañeros y cada día se encuentra mejor”, aunque “aún tiene molestias”.

“Su cuerpo se tiene que adaptar, pero cada día mejor. Va poco a poco y a ver si podemos contar con él antes de que acabe la temporada, pese a que los plazos cuando se lesionó eran de baja hasta la temporada siguiente”, añadió Pin.

El técnico dejó claro que su posible reaparición “va en función de cómo se encuentre” y “dependerá de sus sensaciones”, agregando no van a forzarle a algo que no esté preparado y que no sea bueno ni para el equipo ni para él”.

Pin resaltó que Felicio “es un jugador que desde el primer día ha hecho un esfuerzo enorme, es un trabajador incansable y siempre quiere estar con el equipo”.

Tocados de cara a Manresa

El entrenador del Covirán Granada confirmó la baja del pívot brasileño y también del alero serbio Dejan Todorovic para el partido de este domingo en la pista del Baxi Manresa.

Si estarán en el partido el base Lluis Costa, pese a que estado varios días de baja por molestias en una mano; el escolta Christian Díaz tras superar un proceso gripal y el alero estadounidense Thomas Bropleh pese a arrastrar problemas físicos.

“No debe peligrar la participación de ninguno de ellos porque estamos en un momento de la temporada en que el motivo para no jugar tiene que ser de riesgo máximo”, explicó Pin.