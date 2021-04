El Covirán Granada afronta ante el Oviedo un interesante duelo de buenas dinámicas

El Covirán Granada se ha encaramado a la segunda plaza del Grupo de Clasificación sin hacer mucho ruido tras haber sumado tres triunfos consecutivos frente al Palencia, Coruña y Valladolid. Este viernes, en su feudo, el cuadro rojinegro buscará el cuarto ante el Oviedo.

Será la oportunidad para poner la guinda a una primera vuelta de esta segunda fase de la LEB Oro, que se podría cerrar con un balance muy positivo de cuatro triunfos y sólo una derrota, lo que dejaría al conjunto que dirige Pablo Pin bien situado para afrontar una segunda vuelta en el que se subirá el nivel de exigencia.

Acabar en puestos de play off se antoja más que factible, más aún si se derrota a la escuadra asturiana. No será fácil, porque si buena es la dinámica de los locales, mejor aún es la de la escuadra que dirige Natxo Lezcano. El Oviedo es el único equipo que no conoce la derrota desde que comenzó la segunda fase e intentará cerrar la primera vuelta manteniendo su condición de invicto.

Desde la retaguardia

El Palacio acogerá, por tanto, un duelo entre dos equipos instalados en un buen momento en el que, además, tendrá el aliciente de medir los buenos porcentajes en el tiro de los ovetenses ante la que ha demostrado en no pocas ocasiones ser una de las mejores defensas del campeonato.

Es el reto que tiene que tienen esta tarde los pupilos de Pin: intentar mantener la intensidad y la concentración máxima en la retaguardia para minimizar los ‘daños’ que puedan infringir los tiradores del Oviedo, que en los últimos encuentros han mostrado una gran eficacia desde todas las distancias. Entre las labores en defensa está el rebote, un aspecto que cuando los granadinos logran dominar se traduce en un mayor control del ritmo del encuentro.

Para recibir a los asturianos, Pin cuenta con todos sus efectivos a excepción de Joan Pardina. El catalán ya ha comenzado a ejercitarse con sus compañeros y el objetivo de volver a jugar para el inicio de la segunda vuelta de esta fase empieza a antojarse como probable. Bamba Fall, cuya aportación debe ser una de las claves hoy ante un rival que acumula muchos centímetros en la ‘pintura’, está cada día mejor.

El rival

Enfrente, un equipo que está de dulce, pues acumula seis partidos sin perder –no sufre una derrota desde mediados de febrero, cuando cayó en la antepenúltima jornada de la fase de grupos en la cancha del Valladolid–. Por lo tanto, es el único del grupo de lo mejores de la LEB Oro que no sabe lo que es perder desde que empezó la lucha por meterse en puestos de play off.

El equipo de Natxo Lezcano, que cuenta con una plantilla muy compensada, ha ganado con mucha solvencia en su cancha al Palma y el Castellón y ha sabido sufrir para ganar por un punto en sus visitas a Alicante y Almansa.

Por lo tanto, el duelo promete mucho, pues uno de los dos equipos verá cortada su buena racha de resultados. Una vez más, sólo doscientos afortunados podrán disfrutar de un encuentro que sin duda tendrá una buena dosis de emoción.