El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, reconoce que las cuatro derrotas consecutivas que lleva su equipo "es una situación nueva", tanto que desde que llegó al banquillo nazarí no había vivido algo semejante. Para el técnico, lo que ahora hay por delante es "el reto de levantar el ánimo para salir adelante de una situación que más que complicada es dura".

Para ello, asegura "hay que seguir siendo positivos" y explica que "lo mismo que cuando en el primer mes de competición íbamos 3-1 y éramos líderes llamé la atención de que teníamos que estar tranquilos y seguir nuestro camino con humildad, pues ahora no hay que volverse locos y entrar en negatividad".

Mentalidad positiva

El equipo nazarí ya tiene la mente puesta en el compromiso ante el Lleida del próximo sábado (Palacio de Deportes, 18:30 horas). Pin considera que, aunque hay que preparar bien el partido para reducir al máximo las virtudes del conjunto catalán, será primordial la mentalidad con la que sus jugadores afronten el choque.

"No podemos cambiar el pasado, pero sí lo que viene por delante, por lo que es importante que nos miremos a nosotros mismos, estar todos unidos e ir a por todas". Bajo esta premisa, el preparador granadino asegura que el enfrentamiento ante el conjunto ilerdense "para nosotros es como si fuera una final, por lo que hay que ir a por el partido desde el principio.

Mala racha

Sobre las derrotas cosechadas por el Covirán en los últimos cuatro encuentros, Pablo Pin señala que "preveíamos que iba a ser tan dura como ha resultado".

Lo que no entraba en su cabeza era saldar este ciclo de encuentros con un balance de cero victorias y cuatro derrotas: "Personalmente echo en falta el partido ante el Melilla. En nuestras estaba haber podido sacar este encuentro porque creemos que es un equipo que está a nuestro nivel y, además, jugábamos en casa".

Según el preparador granadino, las otras tres derrotas –Palma, Breogán y Ourense– entraban en los cálculos como posibles porque, según recuerda, "hemos jugado ante grandes rivales con la baja de Sergio Olmos, a las que se le unió Pardina en la visita al Palma y el hecho de que Watson jugara con problemas gastrointestinales debido a un virus el pasado sábado en Orense".

Punto de inflexión

Pablo Pin asegura que el estado anímico de sus jugadores es bueno. No obstante subraya que ahora "tenemos la sensación de que somos un equipo trabajador que entrena bien pero que ve que no le salen las cosas y esto, se quiera o no, frustra y atenaza un poco".

A pesar de ello, deja claro que "los veo con energía, con ganas de ganar y sabiendo que esto acaba de comenzar". Al respecto, el técnico añade que "es una plantilla súper veterana que sabe que hemos pasado una parte muy exigente del calendario".

Por tanto, Pin resalta la importancia del próximo ciclo que se inicia ante el Lleida: "En una situación en la que se acumulan derrotas lo importante es no caer en barrena, por lo que tenemos que hacer un punto de inflexión, empezando en el partido ante el Lleida". Además, se mostró categórico al afirmar que "sé que este equipo no se va a dejar llevar".

Aunque espera que la afición responda "como ha hecho siempre" en la cita del sábado, Pin apunta que "ahora nos toca a nosotros, somos los que tenemos que levantar a la gente y hacer que esté con nosotros".