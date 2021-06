Pin: "No podemos estar tristes"

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, dijo que tienen que estar “contentos y felices” porque los suyos hicieron “un temporadón” pese a perder este domingo por 57-83 ante el Río Breogán en el partido final por el ascenso a la Liga ACB, lo que supone la vuelta a la máxima categoría de los gallegos.

“Ha sido incontestable el partido que han hecho, son justos vencedores. Ha sido un placer jugar contra ellos”, comentó en rueda de prensa Pin sobre un Río Breogán que desde el inicio puso “distancia física” en el marcador y "distancia anímica” en el choque.

El técnico local cree que ir tan pronto por debajo en el electrónico hizo que no tuvieran “confianza” en su juego”, además de que los gallegos “castigaron mucho” las pérdidas de balón de su equipo y dominaron “el rebote”.

El preparador tiene claro dónde estuvieron las diferencias entre el primer partido de la eliminatoria y los otros dos: “El rebote ha variado del primer partido a los otros dos. Controlando el rebote fuimos capaces de imponer más ritmo el primer día. En los dos últimos partidos han castigado las perdidas; el primer día no, y los otros dos sí. Y el nivel de energía y músculo. Han subido mucho el nivel físico y a nosotros nos ha costado, el físico nos ha fallado”.

“La pena es hacer este partido el día menos indicado, pero no le puedo poner ningún, pero a los jugadores. Mi equipo no ha dejado de correr, de pelear, de luchar, no han salido las cosas, pero han dado su cien por cien”, añadió.

Por encima del límite

De hecho, Pablo Pin cree que el Covirán Granada superó “con creces su límite desde hace meses” y que llevan varias semanas jugando “en la reserva de la reserva de la reserva”, compitiendo “a un nivel excelente” pese a tener “jugadores que no han llegado en las mejores condiciones para jugar”.

“Tenemos que estar contentos y felices por el temporadón hecho. Estamos jodidos, pero esta derrota no empaña la grandísima temporada que hemos hecho y lo que he disfrutado con este equipo. Entrenar a equipos así es lo que da sentido a mi trabajo”, concluyó el técnico del Covirán.

“Si nuestro nivel estaba en el 8, hemos llegado al 10 o al 11, hemos sido capaces de ganar la liga regular y de llevar a un tercer partido al Breogán. Para perder una final hay que jugarla. No nos permitimos estar triste, hay que pensar que hemos hecho algo importante”, agregó Pin.