Pablo Pin dice que el Covirán Granada no hizo "nada bien" ante el Unicaja

El entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, dijo tras la clara derrota (69-101) sufrida este sábado por su equipo ante el Unicaja que “es complicado competir si no pones energía” y que los suyos pusieron “muy poca en el encuentro”.

“El partido más importante que hemos perdido ha sido el de la energía. No nos hemos acercado ni al nivel que ellos proponen ni al que nosotros hemos propuesto en otros partidos en casa”, comentó Pin en rueda de prensa.

En este sentido, advirtió de que el Baxi Manresa, al que visitan en la próxima jornada los rojinegros, “pone más energía que Unicaja” por lo que “van a necesitar” recuperar ese intangible para el siguiente partido.

El técnico reconoció que los suyos no hicieron “nada bien” y que ofrecieron “mala imagen”, incidiendo en que les faltó “ritmo a la hora de correr, de bloquear y de jugar”.

“Al principio hubo varias jugadas que no anotamos tiros cómodos y eso nos restó confianza. Para compensar ese mal inicio ofensivo tienes que ser sólido en defensa y no lo hemos sido”, comentó.

“Nos hemos visto diez abajo muy pronto y no hemos sido capaces de reponernos. Cuando Unicaja empieza a jugar con ritmo es un rodillo”, añadió Pin, quien aclaró que no está preocupado por esta derrota.

Fe en los suyos

“Estoy con estos jugadores a muerte, son los mismos que han ganado ocho partidos. No hemos hecho nada bien, pero no es un drama. No hay que perder la confianza”, añadió.

“Cuando ganamos no somos los mejores y cuando perdemos no somos los peores, pero el equipo que he visto hoy no es el equipo que veo durante la semana en los entrenamientos”, concluyó.

El preparador avanzó que su equipo entrenará la próxima semana en el nuevo pabellón cubierto del Estadio de la Juventud al estar ocupado el Palacio con la llegada del World Pádel Tour.

“A ver lo que nos encontramos y que el cambio no nos suponga ninguna lesión. No quiero que sea una excusa para no trabajar bien”, comentó Pin al respecto.