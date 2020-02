El Covirán Granada ha aprovechado el parón liguero

El Covirán Granada prepara con intensidad su próximo compromiso liguero, que será ante el potente Palma este sábado en el Palacio de Deportes (18:30 horas).

La plantilla rojiblanca está inmersa en un ritmo normal de entrenamientos después de la atípica semana pasada, en la que los jugadores disfrutaron de algunos días de descanso al aprovechar que no hubo partido porque se paró la competición en la LEB Oro debido a los compromisos de la selección nacional.

El entrenador del Covirán, Pablo Pin, considera que el parón de la pasada semana "nos ha venido bien a todos". El técnico explicó que "aunque hemos seguido entrenando, hemos podido descansar unos días que se han aprovechado para desconectar y para volver con las pilas cargadas para afrontar el tramo de liga que nos queda".

Pin insiste en que el parón liguero le ha venido bien a su plantilla en dos aspectos:"En el plano físico no hay que olvidar que estamos teniendo muchos problemas este año y aunque no teníamos jugadores lesionados sí los teníamos con molestias. Y a nivel mental también porque somos un equipos que entrenamos mucho, con bastantes sesiones, y tras no tener días en Navidad la mayoría pudo irse a ver a sus familias, lo que les ha permitido desconectar mentalmente".

Mikal Riley

Contar con dos semanas para preparar el partido ante el Palma ha permitido también a Pin integrar aún más a la última incorporación del Covirán: el estadounidense Mikal Riley. "La verdad es que su llegada no ha sido fácil, pues vino a mitad de semana y el primer día se dobló el tobillo, lo que le impidió hacer entrenamientos completos la semana siguiente del primer partido".

Es por esto que el preparador nazarí hace hincapié en que "hemos aprovechado estos días para que haga los sistemas de tres, los sistemas de cuatro y repasar todas las ideas del equipo". Además, destaca, "a nivel personal es un tío excelente y con los compañeros se lleva genial".

Tras ver entrenar al alero estadounidense durante este tiempo, Pin tiene claro que "por nuestra forma de jugar no es un jugador que vaya a meter 30 porque nunca lo ha hecho". El técnico explica que "es un jugador que puede anotar, pasar bien el balón, ayudar en el rebote y si juega de 'cuatro' va a ayudar a abrir bastante el campo porque tiene buen tiro de tres". Además, destaca que "tiene mucha experiencia, conoce el juego que se hace aquí y veo que sus compañeros se sienten a gusto jugando con él".

Palma, el próximo rival

Aprovechado el parón liguero, el equipo nazarí ya sólo piensa en el partido ante el Palma. Pin tiene muy claro que "para nosotros una victoria sería algo buenísimo pues, además del resultado, tendría un plus de motivación por ganarle a un grande y uno de los favoritos de esta liga".

El encuentro medirá a dos equipos que atraviesan un momento delicado pues mientras el Covirán sigue instalado en una irregularidad que le mantiene en la zona peligrosa de la tabla, el conjunto balear llegará a Granada tras sumar tres derrotas consecutivas que le ha alejado de su objetivo de lograr el ascenso directo.

De cara al partido ante el Palma, Pin ve brotes verdes en su equipo:"Creo que el equipo está jugando mejor. En Melilla nos faltó muy poco para ganar. Estamos jugando con más continuidad y ya sólo se trata de sacar victorias y ésta nos vendría muy bien porque a nivel mental nos daría un impulso".