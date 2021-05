El Covirán Granada no ha dado en la tecla ante el Murcia

Al Covirán Granada se le está atascando el Real Murcia. El conjunto pimentonero es, a priori, la 'maría' de los play off por el ascenso, no en vano proviene del Grupo de Permanencia, mientras que el conjunto de Pablo Pin, no hay que olvidarlo, acabó la liga regular como líder y, por tanto, como el gran conjunto a batir.

Pero ya se sabe que en algunos deportes no hay rival pequeño, menos a un partido, y en todos la superioridad hay que demostrarla en la cancha. Nos las prometíamos felices con el primer cruce y la realidad es que los rojinegros jugarán este sábado su primera ‘final’, pues el equipo que gane será el que esté la semana que viene inmerso en las semifinales.

Atascado

Los de Pablo Pin habían hecho méritos de sobra durante la temporada para invitar al optimismo en los play off, en general, y sobre todo y en particular, en la eliminatoria ante los pimentoneros.

No sólo es que el Covirán haya acabado primero en el Grupo de Clasificación, sino que durante el año ha ofrecido en el casi siempre vacío Palacio de Deportes no pocos partidos de gran baloncesto en los que se ha puesto de manifiesto el buen elenco de jugadores que tiene el técnico granadino bajo su mando esta temporada.

Es por esto que ha sorprendido mucho lo que se ha visto en los dos enfrentamientos ante los de Rafa Monclova, un técnico que parece que ha dado con la tecla para amargar la existencia a los nuestros. Todo lo contrario que le pasa al Covirán, que ha jugado como si a todo el plantel se le hubiera fundido los plomos.

No hay que dudar

A sabiendas de que, tal como se ha escrito antes, todo puede pasar en un partido, la realidad es que el conjunto granadino tiene entidad y calidad para solventar este mal momento en su juego. La lógica ha de pesar y la diferencia entre los dos equipos, también. Además, está el factor cancha, que debe influir, más aún cuando habrá presencia de aficionados en las gradas del Palacio.

Toca apretar los dientes, estar más atentos en los rebotes, bajar más el culo en defensa y confiar en que el balón vuelva a pasar por el aro rival con asiduidad. El equipo está en las manos de unos buenos profesionales que darán con la tecla.