El Covirán Granada busca una victoria para apuntar alto

Las cinco victorias cosechadas desde que comenzó la competición en el denominado Grupo de Clasificación, unidas a las que tenía en el zurrón de la primera fase de la LEB Oro, han dado al Covirán Granada no sólo el certificado de su presencia en los play off por el ascenso, sino que le permite tener en el punto de mira opciones serias de acabar esta segunda liguilla entre los cuatro primeros y, por ende, tener el factor cancha en el primer cruce.

Al tal efecto, los de Pablo Pin pueden dar este viernes una buena zancada hacia el nuevo objetivo si sacan una victoria en la cancha del Palencia.

El encuentro, cuyo inicio está previsto para las 19:30 horas, medirá la gran motivación que se le supone al Covirán por lo mucho que se juega con la falta de aliciente con la que a priori jugará la escuadra palentina, que ya no tiene opción alguna siquiera por lograr una plaza en los play off.

Por lo tanto, según avance el encuentro y el cariz que vaya tomando se irá viendo hasta donde llevan los de Arturo Álvarez eso de ganar por la honrilla.

Al cuadro nazarí no le queda más remedio que afrontar el encuentro con la moral alta y los pies en el suelo. La contundente victoria que el pasado sábado infligió al Breogán (97-80), el favorito número uno al ascenso a la Liga ACB, ha dejado claro que el Covirán puede ganar a cualquiera, pero, tal como recordó Pin a su conclusión, también se puede perder ante cualquiera.

He ahí por lo que el técnico pide a sus jugadores la máxima concentración en un encuentro que no será fácil, tal como se vio en el partido de la primera vuelta jugado en el Palacio, en el abultado marcador final (77-59) resultó un tanto engañoso, pues el choque no se decidió hasta el último cuarto.

Defensa versus ataque

El preparador granadino también ha avisado del poder de anotación que tiene el Palencia, que cuenta en sus filas con varios jugadores capaces de amargar la existencia al aro rival. Por lo tanto, el Covirán habrá de sacar a relucir la que es una de sus mejores armas: la defensa. Además, cuando los rojinegros exhiben un buen trabajo en su retaguardia imponen mejor su ritmo en la pista delantera, tal como se pudo comprobar hace casi una semana en el choque ante el Breogán.

Para el encuentro, Pablo Pin puede contar a Alejandro Bortolussi, que se ha recuperado de las molestias físicas que hizo que se perdiera los últimos compromisos del Covirán.

Por tanto, el técnico tiene a su disposición a toda su plantilla a excepción del renovado Joan Pardina, que el pasado lunes pasó por el quirófano y ya no volverá a jugar hasta la próxima temporada.

El rival

Enfrente, el Covirán tendrá un Palencia que acumula cinco derrotas consecutivas en la segunda fase de la competición que el han apartado definitivamente de la lucha por el ascenso, por lo que las jornadas que quedan para terminar su presencia en el Grupo de Clasificación no las verá desde la barrera, pero casi. El peligro de los castellanos radica precisamente en esto, afrontan el choque sin presión alguna.

Para recibir al Covirán Granada, Arturo Álvarez recupera al alero Preston Purifoy, y podría hacer lo propio con Nico Richotti, uno de los pilares de su equipo, si el escolta argentino solventa con éxito la prueba PCR tras perderse los últimos partidos por Covid-19.