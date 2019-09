Comienza la segunda semana de pretemporada para el Covirán Granada antes de su estreno en la LEB Oro. Tras un primer choque (del que el club no indicó el resultado) ante el Real Betis que sirvió como test, el equipo de Pablo Pin se medirá al Almansa y al Real Canoe. Ambos encuentros serán a domicilio. El primero, el próximo miércoles a las 20:00 horas y el segundo, el sábado a las 19:00 h.

Los jugadores rojinegros llegan con ganas de empezar tras un verano que a algunos se les ha hecho incluso largo. Es el caso de Alejandro Bortolussi y Guille Rubio, dos piezas claves en el esquema de Pin. "Este año venimos un poquito más tarde de lo normal", indicó el argentino en unas declaraciones concedidas a Granada Hoy.

La plantilla del conjunto nazarí se ha mantenido prácticamente al completo y sólo se han fichado a dos jugadores nuevos: el pívot estadounidense Earl Watson y el alero bosnio-herzegovino Diego Kapelan. Con respecto a la conservación del bloque, Bortolussi señaló que eso "hace muy fácil el comienzo". Y añadió: "Creo que los dos fichajes se acoplan muy bien a nosotros. No es lo mismo un equipo con seis o siete nuevos que uno que ya tiene hábitos de años anteriores, que se viene formando y mejorando; así es todo mucho más rodado". Por su parte, Guille Rubio comentó que "ambos nos van a ayudar mucho, son jugadores que nos van a dar un plus". Apunta de manera contundente que "creo que vamos a mejorar".

Bortolussi forma parte del Covirán desde 2016, por lo que es uno de los cuatro jugadores con más trayectoria en el club, junto a Carlos Corts, Alo Marín y Carlos de Cobos. Cada temporada, el argentino demuestra ser mejor que la anterior. De cara a esta nueva campaña, el ala-pívot comentó que "he llegado muy bien de las vacaciones, con muchas ganas de seguir mejorando y aportando al equipo y cada día dar un pasito más".

Los granadinos ven complicada esta temporada pero tienen claro que van a luchar

La LEB Oro, liga que disputa el Covirán por segundo año consecutivo, ha aumentado su nivel. "Los equipos que acaban de ascender han formado unas muy buenas plantillas y creo que no va a ser nada fácil, pero si repetimos lo del año pasado va a estar muy bien", admitió Rubio. Y concluyó de manera tajante el pívot: "Va a estar complicado pero vamos luchar".

El catalán ya tiene claro lo que debe hacer esta próxima temporada a nivel individual. "Este verano he trabajado mucho. Lo que voy a hacer sobre todo es intentar seguir en la línea del año pasado y ayudar al equipo en lo que haga falta para ganar partidos y mejorar poco a poco".

La temporada pasada, el conjunto granadino peleó en el play off con el objetivo de ascender a la ACB, aunque no lo consiguió. Lo que está claro es que "al final se demostró que teníamos muy buen equipo, y a pesar de que no pudimos llegar más lejos por un par de detalles en los partidos creo que estuvimos muy bien".

El Covirán Granada comenzará a rodar en la LEB Oro el 28 de septiembre, en un encuentro en el que recibirá en el Palacio de Deportes de la capital al Gipuzkoa a las 20:30 horas.