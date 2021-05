El Covirán Granada inicia su camino hacia el cielo

El Covirán Granada inicia una especial cuenta atrás que puede terminar en ese espacio infinito que es la Liga ACB o bien interrumpirse en cualquier instante.

De momento, este sábado (Palacio de Deportes, 20:30 horas) caerá el primer dígito en el estreno de los play off por el ascenso, en el que el equipo que dirige Pablo Pin recibirá a un Real Murcia que logró in extremis el pasaporte para luchar por subir a la máxima categoría del baloncesto profesional tras quedar primer del Grupo de Descenso gracias a un viejo conocido como es Diego Kapelan, que anotó un triple ganador casi sobre la bocina con el que su equipo ganó en Orense.

Sobre el papel, nadie duda de que el Covirán es el gran favorito de la eliminatoria que comienza este sábado y que tendrá su segundo encuentro el miércoles de la semana que viene en Murcia. Si hiciera falta un tercero, se jugará el próximo fin de semana.

Favorito

Se miden el primero del Grupo de Clasificación, o lo que es lo mismo, de toda la liga regular, frente al primero del grupo en el principal objetivo era no descender. No debería haber color y todo lo que no sea estar en la siguiente ronda se podría catalogar de gran fiasco.

Eso sí, ya se sabe que en unos play off puede pasar de todo, incluso que los burros vuelen, haciendo referencia a la manida frase del técnico Manuel Hussein.

Los granadinos son favoritos ante un rival que no tiene nada que perder y mucho que ganar

En el seno del conjunto rojinegro se es consciente de que el primer partido marcará la pauta. Hacer bueno el factor cancha pasa por no ceder en el Palacio, menos aún ante un Real Murcia al que se le ganó los dos encuentros disputados en la primera fase (73-67, en Granada, y 68-80, en la capital murciana). Un 1-0 a las primeras de cambio daría la tranquilidad necesaria para ir a cerrar la eliminatoria en la pista pimentonera.

Para este encuentro, Pin cuenta con todos sus efectivos salvo Joan Pardina, que se recupera de una reciente operación en su rodilla derecha.

El Covirán sabe que sus opciones pasan por mantener el alto nivel defensivo que ha puesto de manifiesto en muchos partidos de esta temporada. Será fundamental para evitar que el Murcia se exhiba tal como hizo ante el Ourense, en el que, entre otros aspectos, los de Monclova mostraron una eficacia increíble en los lanzamientos desde más allá de la línea de 6,75.

En ataque, la concentración y la buena selección de tiro han de ser los pilares en un equipo como el granadino que cuenta en sus filas con muchos jugadores capaces de amenazar el aro. En este sentido, es la escuadra visitante la que más tiene que temer.

Sin presión

Si el Covirán afronta el partido tras encadenar cuatro victorias consecutivas, el Real Murcia se presenta en el Palacio con una racha de seis victorias, gracias a las cuales pudo acabar primer de su grupo y meterse en los play off.

Por lo tanto, tras haber saldado con enorme éxito objetivo de evitar el descenso, el principal peligro de los de Monclova es que se miden al Covirán con los deberes hechos, con mucho por ganar y nada que perder. Es decir, el Murcia llega motivado y sin presión.