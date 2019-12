El Covirán Granada necesita su mejor versión

El Covirán Granada afronta ante el Palencia un encuentro que sin duda será una buena vara para medir su capacidad y fortaleza como equipo. En día y horario no habituales y ante un rival de mucho postín en la LEB Oro, la escuadra nazarí necesita ofrecer su mejor versión para doblegar a los palentinos, que no lo pondrán nada fácil, y dar argumentos para disipar las dudas que la irregularidad de su juego ha generado en las doce jornadas que ha disputado hasta ahora.

El conjunto granadino necesita una victoria con la que dar un puñetazo en la cancha con el que hacer ver que sigue siendo ese equipo compacto y duro que asombró la pasada campaña y no el conjunto que a día de hoy navega en la mitad meridional de la clasificación.

Ganar confianza

Precisamente, los de Pablo Pin también deben empezar a mostrar que es la otra mitad de la clasificación donde ha de estar su morada. Un triunfo ante los castellanos serviría, además, para que los rojinegros se den un chute de confianza y moral que supondría un gran activo de cara a sus próximos compromisos.

Por lo tanto, es el encuentro de este domingo es uno de ésos en los que, además de los puntos, hay muchísimo que ganar.

Alo Marín, que no ha podido entrenar en toda la semana, única baja del equipo nazarí

El Covirán llega al encuentro dolido por la derrota que sufrió en Oviedo la pasada jornada por sólo un punto (82-81) y, sobre todo, porque la sensación que quedó a su conclusión fue que se dejó pasar una buena oportunidad para haber sumado una victoria ante un contrincante que, a pesar de su potencial, estaba muy mermado en sus efectivos.

Para recibir a los palentinos Pablo Pin no podrá contar con Alo Marín. El escolta, que no ha podido entrenar durante toda la semana, aún no se ha recuperado del fuerte golpe que sufrió en un hombro la pasada semana y que ya le impidió viajar a Oviedo. En el club confían en que el gaditano pueda estar para el encuentro de la próxima semana ante el Alicante.

Intensidad defensiva

En el seno de la plantilla rojinegra tienen claro que una de las claves del partido estará en demostrar que su defensa es capaz de frenar el poderío ofensivo del Palencia.

El conjunto dirigido por Carles Marco es hasta ahora el máximo anotador de la categoría y como el Covirán no mantenga la máxima concentración posible durante los 40 minutos los visitantes pueden hacer un ocho en poco tiempo al que se le ponga de por medio.

Por lo tanto, si la retaguardia rinde al nivel que tanto desea el técnico nazarí, el Palencia puede tener problemas. En la pista delantera, los rojinegros, con un ataque más variado, deben aprovechar las carencias que en defensa tienen los castellanos.

Un rival muy duro

El Palencia, un club que es casi un fijo en los play off en las últimas campañas, en ésta tiene el objetivo de faltar a la cita. Y de momento está cumpliendo, pues es tercero en la clasificación con nueve victorias, cuatro más que sus anfitriones de hoy.

Al contrario que lo ocurrido hace una semana al Covirán, los de Carles Marco llegan al Palacio de Deportes tras ganar en su cancha al Cáceres por un punto (87-86).

Como se ha escrito, el principal valor del Palencia, un conjunto que tiene una plantilla que destila experiencia y valía, radica en su eficacia anotadora, con un aterrador (para el rival) porcentaje de acierto de casi el 40 por ciento en los triples y casi el 55 en los tiros de dos.

Su principal referencia es el pívot danés Kevin Larsen, máximo anotador (200 puntos) y reboteador (77 capturas) del equipo. Además, hay cuatro jugadores más que superan el centenar de puntos: Richard Travis (125), Paul Jorgensen (119), Mindaugas Kacinas (108) y Daniel Rodríguez (114). Baste decir que en el Covirán sólo hay tres 'centenarios'.