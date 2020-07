El Covirán Granada iniciará la pretemporada a comienzos de septiembre

Aunque la incertidumbre sobre el futuro a medio plazo reina en el mundo del deporte, en particular, y en todos los aspectos de la vida, en general, el Covirán Granada no quiere que nada le pille con el paso cambiado.

De momento, en el club se trabaja con la idea de que la competición de la LEB Oro se inicie el 16 de octubre, tal como ha establecido la Federación Española de Baloncesto (FEB).

No obstante, el devenir de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 puede motivar cambios entre, los que no se descarta, comenzar la competición en enero en el caso de que no se admita la presencia de público en los pabellones.

En el seno del conjunto granadino se trabaja en la planificación de la pretemporada. La intención es que el trabajo de preparación para afrontar la próxima campaña se inicie a principios del próximo mes de septiembre, aunque la fecha exacta aún está por determinar.

Presupuesto y equipo

De momento, los responsables del club tienen dos grandes frentes abiertos. Por un lado, se trabaja en la elaboración de un presupuesto con la dificultad de no poder hacerlo sobre la base de un futuro cierto.

Por otro lado está la configuración de un equipo de garantías. En principio se trabaja con el objetivo de conformar una plantilla ‘corta’, es decir, que esté conformada por diez jugadores.

Hasta ahora, Pin cuenta con jugadores siete jugadores: los bases Christian Dían, Lluis Costa y Germán Martínez; los aleros Manu Rodríguez y Joan Pardina; y los ala-pívot Alejandro Bortolussi y David Iriarte. Por lo tanto, los esfuerzos se centran, sobre todo, en la contratación de pívots.