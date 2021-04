El Covirán Granada puede ganar a cualquiera

¿Qué va a pasar con el Covirán Granada de aquí al final de temporada? La respuesta es fácil: es capaz de todo. Lo que parece una perogrullada y quizá lo sea, tiene un fundamento más que empírico, pues si algo ha demostrado ya el conjunto que dirige Pablo Pin es que puede ganar a cualquiera.

En la primera fase los granadinos fueron capaces de deshacerse por partida doble del Alicante, el equipo considerado a principios de la temporada por todos los entendidos como el gran favorito del Grupo B. Y el pasado sábado, el Covirán hicieron besar la lona al gran candidato al ascenso: el Breogán.

El dato contundente a modo de resumen radica en que el cuadro ahora verdirrojo (cosas del patrocinio) ha ganado a todos los equipos del denominado Grupo de Clasificación salvo al Castelló, conjunto que en la primera fase acabó líder del Grupo B y ante el que se cayó en los dos partidos, ambos tras la disputa de dos prórrogas, en la ciudad levantina, y una, en el Palacio de Deportes.

Para tomar nota

Todo los rivales del Covirán Granada ya se han coscado de lo que puede hacer el conjunto de Pin, que desde que comenzó la segunda fase sólo ha caído en sus visitas a Galicia ante los que a día de hoy ocupan las dos primeras plazas del Grupo de Clasificación como son el Breogán y el Coruña.

También es cierto que ambos equipos han salido escaldados de su paso por el Palacio, especialmente el líder el pasado sábado. El cuadro granadino es tercero, pero empatado con los coruñeses y a sólo un triunfo del histórico conjunto de Lugo. También es cierto que por detrás tiene a rebufo a los de Castellón, con los que, como ha quedado escrito hace unas líneas, se tiene el average más que perdido.

Y a puerta cerrada

A falta de la disputa de los play off por el ascenso, cuya presencia ya tiene el Covirán matemáticamente certificada, quizá el partido más atractivo a priori de toda la competición regular a disputar en el Palacio era el que se disputó el sábado, pues los de Pin medían sus fuerzas y su carácter al gran favorito al ascenso, dicho sea por enésima vez.

Lo cierto es que el encuentro respondió a las expectativas con un conjunto local centrado y efectivo que ofreció, además, minutos de muy buen baloncesto. Hay que lamentar, también por enésima vez, que no hubiera público en las gradas, porque además de empujar hubiera disfrutado de lo lindo con su equipo.

No se puede fallar

Si el Covirán es capaz de lo mejor, en alguna ocasión también ha dado muestras de ser capaz de lo peor. He ahí el riesgo del próximo envite, que será el viernes en la cancha de un Palencia que ya no tiene opciones de luchar por nada.

Es de esos partidos que no se puede fallar, más aún cuando la clasificación está tan igualada en su mitad septentrional y con todo lo que hay en juego: nada más y nada menos que la ocupar la mejor posición posible de cara a los cruces de los play off. Habrá que confiar en que no se tire por la borda el gran triunfo ante el Breogán.