El Covirán Granada quiere dar un giro a su dinámica en Cáceres

Casi sin haber digerido las doce uvas, el Covirán Granada da el pistoletazo de salida al nuevo año con un complicado compromiso en el que intentará ofrecer nuevos aires a su juego que se traduzca en una mejora sustancial en su cuenta de resultados.

Además, los de Pablo Pin intentarán en la pista del Cáceres (21:00 horas) romper con la maldición que les persigue lejos del Palacio de Deportes (sólo llevan una victoria como visitantes) casi desde que comenzó la temporada.

El cuadro nazarí llega a la capital extremeña inmerso en un mar de dudas generadas desde que se inició la competición debido a su irregular juego y a unos resultados por debajo de lo esperado. Por lo tanto, al Covirán le urge cambiar una dinámica con demasiados altibajos para evitar caer en una rutina peligrosa.

Al completo, pero...

Para este encuentro, Pablo Pin cuenta con toda su plantilla, pero con matices. Por un lado, Alo Marín vuelve a estar a disposición del técnico tras haberse perdido los últimos encuentros debido a una lesión de hombro y es probable que el escolta pueda tener algunos minutos.

Alejandro Bortolussi volverá a jugar mermado debido a una lesión en su rodilla

Por otro, Alejandro Bortolussi ha viajado a Cáceres con molestias en una rodilla y aunque se ha decidido que esté disponible para este partido. Pin anunció hace unos días que el ala-pívot tendrá que parar dos o tres semanas para ser tratado convenientemente. Por lo tanto, hay riesgo, por lo que lo que sería comprensible que no se fuerce en exceso al hispano-argentino. El resto de los jugadores están en perfectas condiciones para intentar empezar el año con buen pie.

El Covirán afronta el choque con la presión que conlleva haber cerrado el año 2019 con dos derrotas consecutivas ante Alicante y Valladolid, con las que se cerró un inicio de temporada algo decepcionante.

Cancha complicada

No será fácil sorprender en una cancha que emana ganas de buen baloncesto y en la que la grada aprieta de lo lindo. Además, el Covirán tendrá enfrente a un cuadro que no es el equipo que luchó por la permanencia la pasada temporada y que este año tiene la mente puesta en meterse en el play off por el ascenso.

Una vez más, la concentración será fundamental. Y haber aprendido de los errores pasados para evitar inicios catastróficos como los vividos en Almansa y Alicante o para aprobar esa asignatura pendiente que es la de saber ganar fuera en un final apretado.

El Cáceres, por su parte, recibe al Covirán tras encadenar cuatro derrotas (dos de ellas por un punto y un partido, por dos). Roberto Blanco, que fue el técnico que se hizo con las riendas al final de la temporada pasada para salvar al equipo del descenso, ha conformado una plantilla muy equilibrada, con un juego interior muy duro y mucho talento en el exterior. Todo esto augura mucho trabajo en la retaguardia nazarí, que tendrá que redoblar esfuerzos con jugadores como Kuiper y Joseph, en la ‘pintura’, y con el escolta Rakocevic y el veterano base Ricardo Uriz, sin desmerecer a los demás.

Por lo tanto, primer partido de 2020 para un Covirán que necesita hacer realidad lo de año nuevo, vida nueva.