El Covirán Granada hace sonreír al Palacio con un gran triunfo ante el Palencia (73-68)

Pablo Pin: "Sé que este equipo no se va a rendir nunca"

Hacía tiempo que no se le veían al entrenador del Covirán Granada, Pablo Pin, con cara de tanta satisfacción al término de un encuentro. Según explicó, estaba muy contento porque "he visto a la afición feliz por disfrutar con su equipo y también porque he visto a mis jugadores sonreír camino del vestuario". Para Pin, "todo esto es más importante que el resultado porque necesitamos una mentalidad positiva para no venirnos abajo".

El preparador granadino recordó que "hemos recibido golpes como los partidos que hemos perdido por un punto y seguimos de pie", y al respecto añadió que "sé que este equipo no se va a rendir nunca".

Pin señaló que su equipo tenía claro que tenía que "ser sólido en defensa ante un rival que tiene un gran poder anotador y en ataque buscar soluciones y no desmontarnos y creo que lo cumplimos". El técnico rojiblanco reconoció que en el primer tiempo "fallamos situaciones fáciles, pero en el segundo mejoramos el tiro y los lanzamientos de tres, lo que nos motivó, subimos la presión en defensa y nos vinimos arriba".

"Ya había dicho que ahora nos tocaba a nosotros meter a los aficionados y cuando han visto que en el tercer cuarto hemos salido a por todas la grada ha apretado y pienso que esto ha sido un factor determinante en un triunfo que deja sensaciones positivas porque cuando ellos han subido su dureza nosotros les hemos aguantado". Pin también se mostró satisfecho con la aportación de jugadores que últimamente no atravesaban buenos momentos.

Por su parte, el entrenador del Palencia, Carles Marco, se mostró muy deportivo al reconocer que "el Covirán ganó merecidamente". Según el técnico, "sabíamos que era un partido difícil en una cancha muy complicada". "Empezamos bien, pero en el tercer cuarto ellos salieron muy fuertes y nos perdimos un poco", concluyó.