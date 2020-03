Al Covirán Granada le toca bregar hasta el final

Lo que cambia un equipo y sus circunstancias de una temporada a otra. Hace doce meses, el Covirán Granada estaba a estas alturas a la espera de que las matemáticas le pusieran el certificado de la permanencia.

Un año después, con la continuidad del grueso de la plantilla (sólo dos cambios), es evidente de que el equipo que dirige Pablo Pin está metido de lleno en la lucha por eludir el descenso a la LEB Plata. En 2020, las matemáticas pueden descansar tranquilas varias semanas porque el certificado ‘de buena conducta’ tardará algo más en emitirse. Tras 24 jornadas, sólo hay una victoria de ventaja sobre el corte. Y como todavía queda mucha competición, también queda mucho trabajo por hacer.

Nada como en casa

Es lo que parece decir el equipo nazarí esta campaña. Sólo una victoria lejos del Palacio de Deportes en lo que va de temporada. El pasado sábado, otra más. Y van...

Y una más en la que los jugadores del Covirán Granada reciben un marcador abultado. En Lugo, ante el Breogán, el conjunto rojinegro pagó su mala puesta en escena. Además, finalmente fue baja Carlos de Cobos, por lo que Pin afrontó el encuentro con sólo un base, el hasta hace poco ‘castigado’ Josep Pérez.

Alo Marín y Kapelan tuvieron que echar una mano al valenciano, que no tuvo más remedio que estar mucho tiempo sobre el parque. A pesar de ir siempre por detrás, el Covirán fue capaz de meterse en el partido y tuvo opciones para ponerse a rebufo de los gallegos. Al final, el partido se hizo largo y en los últimos compases del choque la diferencia se abrió en demasía.

El refuerzo

No termina de aportar lo que se esperaba de él cuando se incorporó. A día de hoy, Mikal Riley no marca ninguna diferencia y aún no ha demostrado que tiene que ser un pilar en el equipo.

No se puede fallar

Lo que no se hace fuera habrá que hacerlo dentro. Este sábado es el Ourense el que visita el Palacio. Para los de Pin, una final más de las no pocas que le quedan. Hay poco espacio para los errores y cualquier derrota puede incrementar el peso del lastre.