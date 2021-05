El Covirán Granada, a por un triunfo para acabar entre los cuatro primeros

Enfrente, el Covirán tendrá a un Valladolid que, como ya se ha escrito, afronta el choque como una final, ya que una derrota podría dejarle fuera de los play off por el ascenso.

El trabajo defensivo de los jugadores del Covirán será una vez más determinante, más aún cuando enfrente tendrán a un conjunto que presenta buenas cifras en la pista delantera, pero no tanto en la retaguardia. Ante un rival que tira mucho, los hombres de Pin tendrán que prestar especial atención a los rechaces , algo que, como repite una y otra vez el técnico, permitirá marcar el ritmo que más interesa.

Para este encuentro, Pablo Pin, que ha tenido que estar unos días postergado debido a una gastroenteritis, tiene a su disposición a todos sus efectivos salvo la consabida baja de Joan Pardina . La única duda está en Alejandro Bortolussi, que no se ha podido ejercitar durante la semana al mismo ritmo que sus compañeros debido a una contractura en el gemelo, aunque el cuerpo técnico confía en que pueda estar en condiciones ante la escuadra vallisoletana.

La escuadra granadina afronta el penúltimo compromiso de la segunda fase con la moral alta tras encadenar dos triunfos frente al gran favorito Breogán en el Palacio (97-80) y en su salida a Palencia (71-72) . Por lo tanto, el Covirán busca hacer realidad eso de no hay dos sin tres para asegurar el mencionado factor cancha y mantenerse en la lucha por ascender puestos –incluso al primero– que le deje en una posición inmejorable de cara a los ya inminentes cruces por el ascenso a la Liga ACB.

Además, es un encuentro en el que hay mucho en juego a ambos lados de la pista : al Covirán le va asegurar al menos acabar entre los cuatro primeros, mientras que a los pucelanos, que son octavos, meterse en puestos de play off. Como diría el castizo, se prevé un encuentro a cara de perro.

Los de Pablo Pin, que son terceros en la clasificación con los mismos puntos que el segundo y a sólo un triunfo del líder, tienen al alcance de la mano asegurar el factor cancha en la primera eliminatoria de los play off por el título. En pos de este objetivo sobrevenido (al inicio de la segunda fase era acabar entre los siete primeros), el cuadro ahora verdirrojo depende de sí mismo y si hay un encuentro en el que no puede fallar ése es el de este domingo ante el Valladolid (Palacio de Deportes, 12:30 horas).

Llegados a este punto no hay que pifiarla. Quizá la frase sea un tanto exagerada, pero la realidad es que el Covirán Granada ha realizado hasta la fecha una gran segunda fase de la LEB Oro en el denominado Grupo de Clasificación y no hay necesidad de tirar por la borda buena parte de lo conseguido.

Finalmente el partido se jugará sin público en las gradas

La toma de decisión sobre la presencia o no de público en el Palacio de Deportes durante el encuentro entre el Covirán Granada y el Valladolid ha sido la más parecido a deshojar una margarita: la semana empezó con un no, se pasó a un sí y finalmente el último pétalo arrancado ha dictaminado que sea no.

A mediados de semana se recibió la noticia desde la Junta de Andalucía de que las gradas del Palacio podrían acoger a medio millar de aficionados, lo que se recibió de forma satisfactoria en el seno del equipo, tanto que el viernes el cuerpo técnico se congratuló de poder contar con el apoyo del público para tan trascendental encuentro. No obstante, la situación dio un giro de 180 grados ayer, cuando el BOJA rectificó la información de la propia Junta y finalmente el partido de hoy se jugará a puerta cerrada.