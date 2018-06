Cristiano acepta el delito

Cristiano Ronaldo ha alcanzado un acuerdo verbal con la Fiscalía de Madrid por el que se declara culpable de cuatro delitos fiscales y acepta una pena de dos años de prisión y el pago de una multa de 18,8 millones de euros, aunque este pacto está pendiente del visto bueno de la Agencia Tributaria.

Fuentes del Fisco confirmaron la información publicada anteriormente por el diario El Mundo, según la cual el delantero luso está dispuesto a pagar una multa de 18,8 millones de euros y a aceptar una condena de dos años de cárcel, por lo que según la legislación vigente no tendría que ingresar en prisión. En todo caso, falta aún la firma del nuevo director de la Agencia Tributaria para cerrar el acuerdo.

14,6Millones. Es el dinero que se le acusa al futbolista portugués de no haber declarado a Hacienda.

La información se confirmó pocas horas antes de que Cristiano debutara con su selección en el Mundial de Rusia enfrentándose a España en Sochi.

La Abogacía del Estado, en representación de Hacienda, acusó al futbolista de haber defraudado 14,6 millones de euros a través de un entramado de empresas pantalla. Se trata fundamentalmente de ingresos por derechos de imagen entre 2011 y 2014. Sin embargo, tras este acuerdo Cristiano logra que se rebaje la cifra inicial de la acusación a 5,7 millones de euros.

El pacto con el fisco contempla una pena de seis meses de prisión por cada uno de los cuatro delitos que se le imputan. En caso de no tener antecedentes penales, en España es habitual que el condenado no ingrese en prisión cuando la pena no es superior a dos años.

No obstante, Cristiano intentará que la pena de cárcel se le conmute por una multa económica más alta.

El futbolista declaró a finales de julio de 2017 en un juzgado de Pozuelo de Alarcón, junto a Madrid, y aseguró que no quiso "ocultar nada" y nunca tuvo "intención de defraudar impuestos" señaló el astro portugués hace aproximadamente un año.

Ganador de cinco Balones de Oro, Cristiano Ronaldo no es el primer profesional del Real Madrid investigado por la justicia por similares motivos, ya que esto se está convirtiendo en un caso recurrente en el mundo del fútbol en los últimos años.

Ya le sucedió a su ex entrenador José Mourinho o a ex compañeros como Pepe, Fabio Coentrao y Ángel di María. Todos ellos comparten padrino en el negocio del fútbol, el famoso representante Jorge Mendes, quien precisamente tuvo que acudir a declarar a los mismos juzgados de Pozuelo por otro caso que involucra a otro de sus clientes, el colombiano Radamel Falcao.