El sueño aplazado de Dani Rodríguez

Uno de los deportistas granadinos que tenía opciones para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio este próximo verano era Dani Rodríguez. El velocista de Casanueva se alzó, el pasado 1 de marzo en el Campeonato de España en pista cubierta, con el título nacional en 200 metros lisos logrando su mejor marca personal con 20.90. Se encontraba en un gran momento de forma pero el confinamiento debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus le ha hecho parar de manera abrupta su preparación.

El granadino al menos tiene la tranquilidad de que ya no habrá Juegos Olímpicos porque, tal y como reconoce, “cuando todos los campeonatos estaban en el aire y no se sabía si se iban a celebrar o no, estaba bastante agobiado. Sin embargo, al ver que esta situación va para largo, me tranquilicé un poco y una vez que los Juego se aplazaron al año que viene, ya sí me relajé”.

Sin medios

Fueron momentos duros para Rodríguez al verse “encerrado en casa y sin medios para entrenar, porque no tengo cinta de correr ni bici ni pesas, tan sólo gomas elásticas y una mancuerna de poco peso”. De ahí que lamente que “de esta manera no puedo mantenerme en forma como si entrenara normalmente”.

No obstante, su profesionalidad hace que entrene en casa haciendo mucho “skipping en el sitio, escaleras y comba, tratando de simular los entrenamientos en los que me tocan las series porque no tengo más material. Los días de gimnasio hago sentadillas pero eso sí, sin ningún tipo de peso, y con las gomas realizo algunos ejercicios”.

A nivel personal, el aplazamiento de los Juegos Olímpicos considera que “no me ha venido bien. Tras la buena temporada que estaba haciendo en pista cubierta, me encontraba fuerte, en un buen estado de forma y sabía que al aire libre lo iba a hacer bien”. Es por lo que, en un principio, “me fastidió pero al final la decisión no estaba en mis manos, por lo que cambié el chip y cuando nos dejen volver a la pista habrá que prepararse para luchar por todos esos objetivos que han quedado pendientes”.

Uno de ellos era el Campeonato de Europa que se iba a celebrar en París entre el 25 y el 30 de agosto. La última gran cita pendiente en el calendario del atletismo y que una vez que se sabe que no se llevará a cabo, ha provocado que el atleta del Playas de Castellón se plantee este año como “totalmente sabático, en el sentido de que no habrá competición, pero hay que seguir entrenando, cuando se pueda, eso sí”. Al menos, tiene el consuelo de que “al final todos estamos en las mismas condiciones porque por mucha bici o cinta que se tenga, no se puede comparar con las series que hacemos en la pista”.

Peor momento

Aunque sí cree que “de lo que llevo de carrera, era el año en el que mejor me he encontrado y este parón ha llegado en el peor momento pero quizá el año que viene estoy aún mejor, ojalá así sea”. Y lo argumenta al señalar que “será un año con muchas competiciones como el Europeo y el Mundial en pista cubierta más los Juegos Olímpicos al aire libre, pero esto nadie lo puede saber de antemano”.

En cualquier caso, tiene claro que el tema psicológico es lo que más le pesa. “No es lo mismo levantarse y saber que vas a ir a entrenar a una pista que ahora, que cuando uno se despierta piensa, tengo que entrenar en mi casa y sin medios y eso cuesta más”. Entrena seis días a la semana, menos los domingos, pero no oculta que “hay días en los que cuesta más ponerse que otros”, pero no tiene otra que “pensar en el futuro y seguir preparándose porque las competiciones van a seguir el año que viene”.

El regreso

Un regreso en el que los deportistas y los atletas en particular, deberán tener “mucho cuidado con la vuelta a los entrenamientos por las ganas que tendremos todos”, aunque declara que “creo que partiremos casi de cero porque por mucho se haga en casa, no es lo mismo que el trabajo que se realiza en la pista de atletismo”. Por tanto, advierte que “tendremos que trabajar con cabeza para no lesionarnos y habrá que ir poco a poco para que no nos pueda esa ansia por volver a correr”.

Un cuidado que también extiende en estos días a su alimentación porque, aunque sea campeón de España de atletismo, es persona y “cuando estás en casa, aburrido y con cierta ansiedad, tienes tendencia a acudir a la nevera o que te dé por comer más dulces de la cuenta”. Y es que, al igual que sus compañeros de entrenamiento, “estamos que nos subimos por las paredes porque, que yo sepa, ninguno cinta de correr y estamos todos en las mismas condiciones, con muchas ganas de volver a la pista”. Porque, por encima de todo, echa en falta “hacer series en la pista, correr...porque la parte de gimnasio, con más limitaciones y menos kilos, se pueden hacer pero las series a día de hoy son inviables”.

En su día a día, no faltan, aparte de hacer ejercicio físico, estudiar sus oposiciones, ver series o jugar a videojuegos pero sí que necesita “simplemente salir a la calle y llevar mi rutina diaria que, ahora mismo, no veo el momento de que llegue”, concluye.