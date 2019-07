David Valero: “Estoy muy bien de forma tras la lesión”

El granadino David Valero revalidó su título de campeón de España de mountain bike (MTB) en la competición celebrada el pasado fin de semana en la localidad navarra de Arguedas.

Valero admitió en declaraciones a Granada Hoy estar "muy contento por ganar otra vez", pues se trata del cuarto oro nacional (y tercero consecutivo) que consigue, lo que le permite volver a vestirse con el maillot en la categoría de élite.

"La carrera fue muy dura por todo el circuito, que era muy seco, técnico, duro y con tramos peligrosos", comentó el bastetano. "Además, hacía muchísimo calor", añadió.

El biker de Baza, que partía como máximo favorito, dominó durante todo el recorrido con total autoridad. "Supe controlar la situación y no llevarme ningún susto, ya que fue una carrera muy regular y en ningún momento tuve un bajón", manifestó.

La primera vuelta de la carrera fue muy rápida y en cabeza estaba Valero con otros cuatro compañeros. En el segundo giro, el granadino confesó que puso "un ritmo que no fue cómodo para mí y que mantuve hasta la sexta vuelta". Fue en ese momento cuando el biker se fue "creciendo y fui marcando diferencia sobre el resto de rivales", dijo.

El título de David Valero le ha llegado en un buen momento de forma, ya que ha conseguido además dos décimos puestos en las últimas pruebas del Mundial.

El granadino, que pasó por quirófano debido a una rotura de clavícula que sufrió al inicio de la temporada pasada, calificó esta situación como un "incidente en el camino". Valero concluyó que "he llegado bastante bien a una parte del año que es muy importante", por lo que "a la hora de correr a nivel mundial casi no he interrumpido nada".

Tras el Nacional, el del equipo MMR Factory Team, tiene el Campeonato de Europa este fin de semana y la siguiente semana, dos pruebas más de la copa del Mundo. "Este es el momento más fuerte de toda la temporada porque es cuando más carreras tenemos y además son las más importantes", comentó el bastetano. Por lo tanto, su verano se presenta "bastante movido, con viajes, entrenamientos y competiciones".

El granadino es el mejor ciclista de montaña de España en el año preolímpico. "Aún no se sabe nada de quién va a ir a los Juegos de Tokyo 2020", comentó. El biker es realista y consciente de que "nadie sabe lo que puede pasar de aquí a un año, sobre todo después de una lesión". A lo que añadió: "Somos cinco corredores en la selección y cualquiera puede ir y hacerlo bien".

Ahora mismo la prioridad del bastetano es "conseguir las plazas haciendo buenos resultados y a partir de ahí, el que mejor esté de forma será el que vaya el año que viene", concluyó.

Con respecto a sus compañeros Carlos Coloma, Sergio Mantecón (quienes quedaron segundo y tercero en el Campeonato de España), Ismael Esteban y Pablo Rodríguez, Valero comentó que "nos llevamos muy bien". Los cinco "coincidimos casi en toda la temporada, ya que tenemos el mismo calendario". Incluso cuando no es así, "de vez en cuando nos vemos y hablamos".

El buen ambiente y los años les ha permitido también saber los fallos y puntos fuertes de cada uno de ellos, lo que se reflejó en la carrera del Campeonato Nacional. Valero admitió que "más o menos nos controlamos unos a otros y al final se trata de la ley del más fuerte".