Carlos de Cobos: "Con nuestra afición todo es más fácil"

El sábado llega al Palacio de Deportes el líder de la categoría, el Lleida, que pondrá a prueba, entre otras cosas, el estado de forma de Carlos de Cobos. El base hispano-brasileño está siendo uno de los jugadores más destacados del conjunto de Pablo Pin, que en la pasada jornada fue incluido en el quinteto ideal de la jornada en LEB Oro al sumar 19 puntos para un total de 19 de valoración.

De Cobos reconoce que ha empezado “bien la temporada, pero he tenido algunos altibajos. De hecho ha habido partidos en los que no he aportado lo mismo”. Es por ello por lo que el base espera “ser más regular en lo que queda de temporada”.

Semana larga

De cara a la cita del sábado, el playmaker rojinegro cree que el Covirán llega “en un buen momento después de haber conseguido una victoria muy importante en Castellón. Hemos tenido una semana larga de entrenamientos al haber jugado el viernes y por tanto tiempo para trabajar muchas aspectos”. En ese sentido espera que ese trabajo semanal “sea un factor diferencial a la hora de jugar contra Lleida”.

Por lo que se refiere a la valoración de lo que se lleva de temporada, uno de los capitanes del conjunto granadino considera que “hasta ahora tiene que ser positiva”. Y lo justifica señalando que “tenemos más victorias que derrotas, aunque podría haber sido mejor pues hemos dejado escapar un triunfo en casa contra Oviedo, al margen de poder pelear algún que otro partido más como el del Barça”.

Mensaje

Por último, una de las piezas fundamentales del vestuario lanza un claro mensaje a la afición rojinegra: “Necesitamos que nos apoyen. Es un partido difícil pues viene el líder y sólo ha perdido un partido. Sin su apoyo es todo mucho más difícil”, sentenció. En ese sentido, el club ha colgado en las redes sociales un vídeo animando a la afición a que acuda al Palacio de Deportes.