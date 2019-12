El escolta canadiense Diego Kapelan, una de las dos caras nuevas en el Covirán Granada de la temporada 2019/20, asegura que se encuentra "muy bien" en el que es su nuevo equipo. Además, reconoce que aún no ha dado todo el baloncesto que tiene dentro.

"Sé que podría jugar un poco mejor", manifiesta el jugador, quien deja claro que "para ello trabajo muy duro todos los días".

Kapelan señala que cada día entrena para mejorar, "sobre todo en los lanzamientos de tres puntos", algo que, se muestra convencido que "cambiará de repente de un día para otro, pero la clave –insiste– está en el trabajo diario".

Un jugador importante

Sobre su papel en el equipo que dirige Pablo Pin, el canadiense no oculta que se siente protagonista. "Me he sentido importante desde que fiché, desde el primer día".

Del equipo, tras once jornadas disputadas, dice que lo que más le gusta es que "estamos trabajando bien y muy duro a pesar de que, después de haber empezado bien, los resultados no han sido buenos". Kapelán además hace hincapié en que "el grupo se ha mantenido unido en estos momentos".

El escolta valora la unión que hay en el equipo los momentos más complicados

El jugador norteamericano tiene claro que el estado anímico es muy importante de cara al futuro, pues, según señala, "estar bien mentalmente ayuda a estar bien físicamente, pues no hay que venirse abajo cuando pierdes dos o tres partidos ni tampoco venirse muy arriba cuando los ganas".

Visita al Oviedo

Sobre el próximo partido del Covirán, el que mañana jugará en Oviedo, Kapelan asegura tener "buenas sensaciones", aunque avisa de que "será un encuentro muy difícil y duro a nivel mental". Señala que para el equipo es un reto volver a ganar fuera, algo que es "muy dificil y más en una cancha como la de Oviedo, pero el equipo está trabajando muy duro y físico" para afrontar este encuentro.