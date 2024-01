Dos puntos de doce posibles para los equipos granadinos en División de Honor

No ha sido el mejor fin de semana para los equipos granadinos que militan en División de Honor, ya que ninguno de los cuatro logró la victoria y uno de ellos cayó severamente goleado.

El Almuñécar City sufrió una dura goleada en su visita a la UD San Pedro, que ganó por 7-0. Es el partido con el resultado más abultado de la temporada. Víctor abrió la lata a los diez minutos, para doblar la ventaja en el 25' con gol de Jesús Díaz. Adri puso el tercero antes del descanso, y cuando el encuentro se reanudó el guion fue el mismo: Jesús hizo doblete y Ontonellar debutó haciendo el quinto. Jesús completó su hattrick en el 65' y para cerrar la goleada Saber anotó el séptimo. El equipo sexitano se hunde en la penúltima posición del descenso tras el difícil encuentro.

En la visita del Loja CD al Casabermeja, los de Seco frenaron su racha con una derrota por la mínima. El partido se fue al descanso sin goles en el marcador, y ya en la segunda parte Montero hizo el único gol gracias a una pena máxima en el 72'. Aunque continuarán en sexta posición con 22 puntos, los lojeños ven frenada su dinámica ascendente y tienen al Churriana a un sólo punto.

Por su lado, precisamente el Churriana CF no pasó del empate a cero en casa del CD Cantoria 2017, en un encuentro que no les sirve a ninguno de los dos equipos en la pugna por las posiciones de playoff. Si no quieren descolgarse de la mitad alta de la tabla no deben dejarse mas puntos, ya que a pesar de que son séptimos el descenso está a sólo tres.

Por último, se encargó de cerrar la jornada el Atarfe Industrial en el campo del Iliturgi, partido que también se resolvió en empate. El encuentro se fue al intermedio sin goles, y en el ecuador de la segunda mitad Manu Castillo adelantó a los jienenses, y en el 75' el equipo atarfeño logró un empate que se quedó hasta el final del encuentro. Aunque siguen fuera de peligro, tienen el descenso a sólo dos puntos por lo que la necesidad de victoria crece en Atarfe.