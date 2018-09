Djokovic jugará las semifinales contra Nishikori

El tenista serbio Novak Djokovic, sexto cabeza de serie, no tuvo ningún problema para imponerse en tres sets por 6-3, 6-4 y 6-4 al australiano John Millman, número 55 del mundo, y consiguió el pase a las semifinales masculinas del Abierto de Estados Unidos.

Su próximo rival será el japonés Kei Nishikori, vigésimo primer cabeza de serie, que se impuso por 2-6, 6-4, 7-6 (5), 4-6 y 6-4 al croata Marin Cilic, séptimo favorito, y se vengó de la derrota que sufrió en las finales del 2014 ante el tenista europeo. El duelo entre Djokovic, que disputará por undécima vez las semifinales del Abierto de Estados Unidos, y Nishikori será el decimoquinto, con ventaja de 14-2 para el tenista serbio ex número uno del mundo.

El partido entre Djokovic y Millman, el segundo como profesionales con ventaja para el ex número uno del mundo (2-0), apenas duró dos horas y 48 minutos. Djokovic, que no jugó su mejor tenis en lo que va de torneo, cometió 53 errores no forzados por 29 golpes ganadores, si logró siempre los tantos decisivos y los cuatro quiebres de saque por uno concedido que hicieron la diferencia.

Mientras que Millman, que logró por primera vez alcanzar unos cuartos de final en un torneo de Grand Slam y lo hizo al eliminar al favorito y cinco veces campeón del Abierto de Estados Unidos, el suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie, confirmó que su triunfo anterior se debió más a los fallos del exnúmero uno del mundo que a sus aciertos. Ante Djokovic logró 24 golpes ganadores y cometió 46 errores no forzados, mientras que apenas ganó 7 siete puntos en 11 subidas a la red por 16 de 22 que tuvo el su rival.