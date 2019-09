Derbi entre equipos sin triunfo en Loja

La Tercera División no entiende de parones. Los cinco equipos de la provincia vuelven hoy a la acción en una jornada dominical que reúne todos los partidos. El Motril y el Maracena pelean hoy por mantener su pleno de victorias y seguir en lo más alto de la tabla. El Huétor Tájar busca en su visita a El Ejido estrenar su casillero de puntos. Loja y Huétor Vega son los protagonistas de un derbi granadino en el que tratarán de redimirse de sus malos resultados el pasado fin de semana.

El Maracena recibe en su feudo a El Palo, un habitual de la categoría que siempre pelea por estar arriba. El conjunto metropolitano ha empezado fuerte la liga a través de una defensa sólida, pues sólo ha encajado un gol en los dos primeros partidos para sumar el seis de seis. El partido arranca a las 18:45 horas en el Municipal de Maracena.

El otro granadino que cuenta sus choques por victorias, el Motril, visita al Melilla, que ha iniciado la campaña con tintes de volver a ser el saco de boxeo del grupo, ya que ha recibido 10 goles en contra en sus dos primeros compromisos. El duelo empieza a las 11:00 h. en La Espiguera. Aunque los costeros sean favoritos la confianza no es nunca buena compañera en el desplazamiento a Melilla.

El Huétor Vega y el Loja buscan en el Medina Lauxa su redención. Los dos conjuntos cayeron goleados la pasada jornada por 0-3 y 4-0 respectivamente. Ambos equipos recibirían los tres puntos como agua de mayo, pues los lojeños tienen cero puntos en la clasificación y los verdes uno.

Para ambos clubes es su segundo derbi de la temporada. El Loja perdió ante el Motril en su feudo en la jornada inaugural, mientras que el cuadro de Jaime Morente cayó en casa ante el Maracena. Los equipos buscan su mejoría desde la defensa para comenzar a tener estabilidad en juego y resultados. El choque es a las 12:00 h.

El Huétor Tájar necesita también puntos. Antonio Sánchez y sus pupilos se enfrentan a El Ejido. Ambos conjuntos perdieron el pasado fin de semana, pero el cuadro amarillo suma cero puntos en la tabla y todo lo que sea sumar en un estadio difícil es positivo. La pasada jornada los hueteños tuvieron buenos minutos ante el CP Almería, pero finalmente fueron remontados.

El duelo empieza a las 19:00 h. en el Municipal de Santo Domingo. No es esperan excesivas probaturas de Sánchez en el once amarillo, pues la semana pasada sólo efectuó dos cambios para intentar cambiar el rumbo y remontar, pero no pudo ser.