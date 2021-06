Duelo con la temporada en juego para el Covirán que no puede fallar en La Coruña

Tras dieciocho encuentros de liga regular, diez más de segunda fase y cuatro de play off, el Covirán Granada quiere seguir compitiendo más allá del duelo que le enfrentará este sábado al Leyma Coruña (18:30 horas). Los de Pablo Pin necesitan vencer para recuperar el factor cancha y jugarse el pase a la gran final por la única plaza de ACB el próximo miércoles ante su público. De lo contrario, darán por finalizada una campaña en la que han dado un nuevo paso en su constante crecimiento pero que quieren culminar peleando hasta el final por devolver a la ciudad a la máxima categoría del baloncesto español.

Pero la empresa no será fácil. Los rojinegros llegan con la energía justa como reconoció su técnico al término de la cita del pasado miércoles. Encima, apenas han tenido tiempo para recuperar y se han tenido que cruzar medio país, de nuevo en autobús, para afrontar la primera y, esperan, que no sea última final del curso. Será el momento de dar un pasito más, de demostrar que son capaces de derrotar en su cancha a uno de los grandes favoritos para ascender. Sin embargo, para lograrlo deberán mejorar algunos aspectos de su juego ante un rival con muchos recursos tanto físicos como técnicos.

A mejorar

Una de las mejoras que tienen que poner en práctica los de Pin es reducir el número de pérdidas de balón. Las 22 posesiones que regaló a su rival, bien sea por falta de concentración, presión del rival o simplemente cansancio, deben reducirse o, de lo contrario, las opciones de victoria descenderán considerablemente. Además, cuartos como el último no se pueden volver a repetir. Quedarse sin anotar más de seis minutos condena a cualquier equipo y eso fue, en parte, lo que ocurrió en el primer duelo de la serie.

El conjunto rojinegro llega a la cita sin apenas tiempo de recuperación y tras un largo viaje

Igualar el nivel físico de Coruña no será fácil pero apretar defensivamente sí lo es. Debe ser la primera premisa. En play off suele haber sorpresas y no se puede descartar que Pin busqué reducir el caudal ofensivo de los de Sergio García con defensas alternativas o zona. Los gallegos, en los tres duelos en los que se han enfrentado al Covirán esta campaña, han demostrado que no dependen de nadie en ataque.

En la primera cita de la segunda fase disputado en el Palacio de Deportes fue Lotanna Nwogbo el protagonista en ataque. En el duelo de La Coruña fueron Javi Vega y Gaizka Maiza los máximos anotadores, siendo el dominicano Dago Peña el que trajo en jaque a la defensa nazarí hace tres días con sus 21 puntos. Es evidente que el Leyma tiene muchos recursos ofensivos, de ahí que jugar a un tanteo bajo pueda beneficiar a los granadinos.

Sobre todo porque a nivel individual el rendimiento en estos play off está siendo muy irregular en algunos integrantes del plantel. El más constante, al menos en anotación, está siendo Thomas Bropleh. A Lluís Costa los minutos acumulados durante la temporada comienzan a pasarle factura. Los rivales conocen de su importancia y suelen emplear a sus mejores defensores para reducir todo lo que genera para su equipo. Al menos Christian Díaz parece cada vez más entonado, al igual que Alex Murphy, que lleva dos partidos muy buenos.

Reducir las pérdidas y mejorar los porcentajes en triples, claves para tener opciones

Por el lado negativo, destaca la escasa aportación en ataque de Manu Rodríguez, que se vacía en cancha trasera pero no está fresco ni acertado en este tramo de la campaña desde más allá de 6,75. Se echan de menos sus triples para abrir las defensas rivales y que Bamba Fall tenga más espacio para moverse en la pintura y hacer daño.

Sin Gatell

En cuanto a las bajas, Pablo Pin no podrá contar Edu Gatell. El intenso pívot catalán, que podría venir muy bien para desgastar a los center rivales, sufre un problema fibrilar que le limita mucho. Por ganas de ayudar no será como reconoció el técnico en la rueda de prensa posterior al duelo del miércoles. Su profesionalidad y compromiso está fuera de toda duda pero finalmente no podrá gozar de minutos, pues estaría muy mermado con el riesgo de recaer. Y es que todos quieren aportar. El objetivo es volver el miércoles al Palacio, sino unas vacaciones que nadie quiere.