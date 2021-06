Edu Gatell: "Desde la banda voy a aportar la misma intensidad de siempre"

"Le he prometido a mi familia y al equipo que aunque no pueda jugar voy a aportar desde la banda toda la intensidad de siempre". Con estas palabras, Edu Gatell demuestra una vez más su compromiso con "un club y una afición que me recibió muy bien cuando venía de un equipo en el que no se contaba conmigo".

El pívot de Tarrasa reconoce que cuando supo el alcance de su lesión –sufre una rotura fibrilar de grado 2 en el isquio– "me hundí" porque tras integrarse perfectamente en el equipo de Pablo Pin se lesiona "ahora que viene lo divertido, los play off". Su carácter le lleva a decir que sería capaz de jugar "hasta cojo" si hiciera falta.

Gatell se muestra convencido de que su baja no es tan buena noticia para el Coruña:"Mis compañeros se dirán que la intensidad que pone Edu la vamos a poner entre todos. Puede ser una motivación para que el resto del equipo lo dé todo".

Sobre el encuentro de mañana ante el Coruña, el jugador rojinegro tiene claro que será "muy difícil" porque, según señala, "además de ser el equipo que es, también cuenta que nosotros jugamos el pasado sábado y ellos han tenido tiempo desde el pasado martes para recuperar fuerzas y preparar el partido".

Según Edu Gatell, "ya nos hemos medido al Coruña y sabemos como son y en qué podemos ser incisivos en defensa y ataque". Para el pívot, será clave "jugar como nosotros sabemos y llevar el rimo, sin entrar en su juego físico, tal como nos pasó allí, que no estuvimos metidos en el partido en ningún momento".