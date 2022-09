Emi Parejo, patinadora granadina: "Cuando me pongo los patines y estoy sobre ruedas soy feliz"

Cuando hablamos de patinaje en España, el nombre de Emi Parejo siempre sale a relucir. La patinadora, de origen almeriense pero con corazón granadino, es una de las referentes a nivel nacional en esta disciplina. Granada Hoy, pudo hablar con la seleccionada nacional, quien se está preparando para afrontar el Campeonato de España de Patinaje, el cual se celebrará desde hoy al 4 de septiembre en Bilbao y Burgos.

–¿Cómo va su preparación para afrontar el próximo Campeonato de España de Patinaje?

–Ahora mismo estoy descansando pero he estado entrenando en California estos últimos dos meses. En Estados Unidos hay mucha afición. El patinaje nació ahí y siempre tienes con quien patinar. Aquí en Granada yo patino sola. Otro factor importante es que hay muchísimas instalaciones y aquí he tenido que fabricar mi propio parque privado para poder entrenar. Las condiciones en California son mucho mejores, incluso tenía un entrenador que me ayudaba día a día y aquí estoy sola. Han sido dos meses intensos de mejoría constante.

–¿Cómo se inició en el mundo del patinaje?

–Empecé a patinar cuando tenía unos 10 años en casa y con patines prestados. Luego comencé a ver vídeos de esta modalidad de roller freestyle y sin tener conocimiento alguno me decidí a practicarlo. Ya se puedes imaginar todos los golpes que me llevé durante el proceso de aprendizaje. En Granada no había pista para practicar pues la de Bola de Oro se creó en el 2010 y yo empecé unos años antes. Recuerdo que patinábamos en las calles, por la zona del Palacio de Congresos, donde estaba el botellódromo... Todos esos sitios eran ideales para practicar un poco pero no a los niveles con los que se practica hoy en día.

–¿Cuándo empezó a profesionalizar este hobbie?

–Es un deporte bastante lesivo, así que primero tuve que terminar mi carrera universitaria de INEF porque cualquier lesión durante el curso significaba suspender las asignaturas, así que lo dejé de lado por un tiempo y me dediqué exclusivamente a los estudios. Al terminar el grado empecé a dedicarme a esto profundamente. Esta es mi pasión aunque le haya puesto prioridad a otras cosas. Comencé a adentrarme más en el mundillo y, de repente, me veía compitiendo en ligas locales. Mi primer año de competición fue en el año 2013 cuando quedé campeona de España. Fue algo que me motivó a continuar. En el 2017 se reguló el deporte y me puse muy contenta ya que me di cuenta que podía dedicarme a esto a nivel profesional como cualquier otro deporte. Fue un incentivo muy grande para mí.

-¿Cuál es su estilo de patinaje?

–Practico con patines de inline que son en línea. Están diseñados para deslizar por las barandas, saltar y recepcionar que no te hagas daño en las articulaciones. Son unos patines específicos para ello. En España hay diez modalidades de patinaje y nuestro estilo es el último que entró en la Federación. Empecé con el skate y el patinaje y en Granada practiqué el ski de freestyle y el snowboarding. Competí dos años en el Campeonato de España y quedé subcampeona. Es una modalidad muy parecida al inline ya que es sólo deslizar del asfalto a la nieve y puedes transferir toda la técnica que hayas aprendido del patinaje.

–¿Qué es lo que más le hace disfrutar de su profesión?

–En cuanto me pongo mis patines y me siento sobre ruedas soy feliz, independientemente de si voy a entrenar a alguien o voy a competir para progresar. Me da igual mientras tenga que ver con algo relacionado con el patinaje.

–¿Qué se puede esperar de Emi Parejo en el próximo Campeonato de España?

–He mejorado mi técnica y tengo trucos de mayor dificultad. Creo que he progresado en el entrenamiento mental y en no ponerme límites y afrontar cualquier prueba que nos pongan de una manera más rápida. Nuestro deporte es de superar miedos. La mente lo es todo y puedes tener todos los conocimientos y dominar todos los trucos, pero hay un gran paso en atreverse a hacerlos. Eso es algo que a me costaba, pero en estos dos meses de entrenamiento en Estados Unidos he podido entrenar tanto la mente que ahora me adapto muy rápido a lo que me pongan. Eso me va a ayudar mucho en el Campeonato de España ya que en esas competiciones tienes un tiempo corto para entrenar y preparar tu ejecución. Cuantas más habilidades tienes para adaptarte a los distintos parques, más rápido puedes realizar tus trucos. Por eso creo que es una gran ventaja que tengo este año.

–¿Cuál es su sueño?

–Ser una referente a nivel mundial e instaurar hábitos de vida en deportistas en potencia. Quiero que se empiece a valorar más nuestro deporte y que nos consideren deportistas de élite que es lo que realmente somos.