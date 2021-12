Enero, mes clave para el Covirán Granada

El Covirán Granada, como viene siendo habitual en las últimas temporadas, no tendrá vacaciones navideñas. Apenas va a gozar de descanso porque la competición no para en la LEB Oro y que no lo haga, porque eso significará que el coronavirus ya no hace acto de presencia en las plantillas de la segunda categoría del baloncesto español como ya lo está haciendo de nuevo.

El equipo de Pablo Pin entrenó en Nochebuena por la mañana y, posteriormente, el técnico concedió a su plantilla apenas día y medio de asueto que ha sabido a poco. Y es que el martes deben afrontar en tierras catalanas un duelo ante el CB Prat (19:00 horas), conjunto que ocupa la decimoquinta plaza con un balance de cuatro victorias y ocho derrotas en las doce jornadas que ha disputado hasta el momento. Será el último choque de 2021 antes de comenzar enero en el que, si nada se tuerce, se debería decidir qué dos equipos jugarán la Copa Princesa que mide a los dos primeros clasificados al término de la primera vuelta.

Nueve aplazados

El técnico rojinegro no es optimista de cara a que se puedan cumplir las fechas para celebrar un título que siempre es atractivo y que a día de hoy mediría a Estudiantes con el Covirán. Sin embargo, la cantidad de partidos aplazados que hay, hasta el momento nueve en total entre los distintos conjuntos y la posibilidad real de que se puedan suspender más, hace que no se tenga claro en qué fecha se podría celebrar dicha final.

Los rojinegros jugarán este martes 28 en tierras catalanas ante el CB Prat

En cualquier caso, y tras pedirle a sus jugadores precaución, si todo marcha bien los nazaríes deberían disputar en enero cuatro encuentros para cerrar la primera ronda. Abrirán el día 4 en Alicante, recuperando así el envite que quedó suspendido por los positivos en la plantilla del cuadro levantino. Un rival que llevará prácticamente un mes sin competir y que hasta el parón no estaba al nivel esperado.

Cuatro días más tarde, recibirá en el Palacio de Deportes al TAU Castelló, cuarto clasificado a dos victorias de los de Pin. El duelo se iba a celebrar inicialmente a las 18:30 horas pero la coincidencia con el choque de LaLiga Santander en el Estadio Nuevo Los Cármenes entre el Granada CF y el FC Barcelona, ha provocado que se cambie la hora y será a las 20:30 h. cuando dé inicio.

Cáceres en domingo

Una semana tendrán para preparar la siguiente cita, que será el 15 de enero a domicilio ante el CB Almansa, situado en mitad de la tabla con seis victorias. Una cancha donde el curso pasado los rojinegros cuajaron una gran actuación y salieron ovacionados del Pabellón Polideportivo de la localidad manchega.

Para cerrar la primera vuelta, los aficionados granadinos podrían ver en directo a su equipo clasificarse para la Copa Princesa siempre y cuando todo vaya bien. La Federación Española de Baloncesto ha previsto que todos los partidos de la jornada, la decimoséptima, se celebren a la misma hora, fijando a las 12:30 h. del domingo 23 el inicio de todos los duelos. Al Palacio de Deportes acudirá el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, uno de los equipos en mejor estado de forma a día de hoy.

Christian Díaz

Todo ello, si ómicron lo permite. La buena noticia es que, salvo que su recuperación de tuerza, Pablo Pin y su cuerpo técnico podrían contar de nuevo con los servicios de Christian Díaz que se espera que pueda volver a las canchas con la entrada del nuevo año. Una rotación más muy necesaria para no cargar de minutos a Lluís Costa, que desde la lesión del canario ha tenido que aumentar su presencia en pista más de lo deseado.