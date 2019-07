En época veraniega se baila salsa y otras muchas cosas, pero en el CAR de Sierra Nevada el baile de moda durante estos últimos días ha sido la haka.

El centro para deportistas de elite ha acogido durante esta semana el All Blacks Clinic, el campus de la mejor selección de rugby del mundo, los archiconocidos All Blacks neozelandeses. Sesenta niños de entre 12 y 18 años han compartido rutina con sus ídolos para aprender de primera mano de ellos.

El origen

En octubre de 2017, la selección neozelandesa recibió el premio Princesa de Asturias gracias a su brillante trayectoria. En aquel momento se empezó a fraguar lo que hoy es una realidad. Mirella Ruiz y Paul Nicholson, socios de la empresa Kiwi House, fueron las dos personas que más pelearon para que el All Blacks Clinic llegase a España.

En el CAR se respira ilusión y felicidad, pero también seriedad y profesionalidad

La relación de Nicholson con la embajada neozelandesa jugó un papel importante para el desenlace final. El acuerdo al que se llegó garantizó que el All Blacks Clinic se celebraría en España durante cinco años. La primera edición se realizó en un Colegio Mayor del municipio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, aunque la primera estancia oficial ha sido en Granada, por lo que restan cuatro años más del acuerdo.

Dos all blacks

Hosea Gear y Anthony Tuitavake han sido los representantes del combinado de Nueva Zelanda en el campus. "Este sitio es espectacular", destacan. Miembros de la organización resaltan la cercanía que han mostrado a diario las dos estrellas con todos los niños.

Hosea y Anthony no son las únicas figuras del campus. Brad Linklater, componente de la selección española y compatriota de los All Blacks, y Laura Delgado 'Bimba', la capitana de las leonas, el combinado nacional femenino, han estado también presentes en las jornadas de aprendizaje de un deporte que cada día crece más en España.

"Cuando Mirella Ruiz me llamó para venir como representante andaluza y me comunicó que venían los All Blacks me puse muy nerviosa, no quiero saber como se pondrían los niños de 12 años", confiesa Bimba con una sonrisa de oreja a oreja. La jerezana afirma que es "inspirador" que los mejores jugadores del mundo hayan venido a Andalucía. La figura de Bimba es inspiradora para las 12 chicas que han asistido al campus. Los instructores del clínic no dudan en señalar que el nivel de las chicas durante la estancia ha sido increíble.

Ambiente

La popularidad del rugby ha crecido de forma notable en España en los últimos años. "Antes se empezaba a practicar en la universidad. Ahora están comenzando a jugar en edades más tempranas y eso se nota mucho", señala Fermín de la Calle, miembro de la organización y periodista especializado en la materia. El propio De la Calle argumenta que "es mucho más fácil enseñar a un chaval de 16 años que a uno de 25 que ya tiene vicios adquiridos".

El ambiente del CAR durante el All Black Clinic ha irradiado ilusión y felicidad, pero también profesionalidad y seriedad. La intensidad y concentración de los aprendices sobre el verde impresiona. Niños aún en desarrollo han transmitido una profesionalidad en su convicción por aprender que siempre gusta a quien enseña.

Vivencias

La importancia de la estancia se palpa fácilmente hablando con cualquiera de los jóvenes procedentes de numerosos y distintos puntos de España y el extranjero. "He venido desde Santander para el campus. Yo juego al rugby allí y esto es muy especial para mí", manifiesta Edu Vía, cuya rodilla ha quedado tocada tras varios días de placajes y choques constantes.

El objetivo central formativo del campus ha sido enseñar a los jóvenes jugadores a hacer pocas cosas, pero esas pocas cosas hacerlas muy bien para, a partir de ahí, desarrollar otras mejoras.

Personalidades como Mar Álvarez, preparadora física de la Federación Española de Rugby, y el técnico José Ignacio 'Tiki' han participado en la enseñanza deportiva impartida en el centro deportivo. Peter Harold, director de desarrollo de jugadores inferiores de la NZRU, también ha estado presente en el CAR.

Desde la organización se afirma que la instrucción de la estancia ha tratado de ser lúdica y educativa, pues uno de los pilares centrales del rugby son sus formas. "Hosea y Anthony se pasan de vez en cuando por los dormitorios de los chavales para ver si lo tienen todo recogido y ordenado", afirma Fermín de la Calle, que agrega que una vez finalizado el campus se entregarán diplomas sin carácter competitivo, pues "el objetivo del campus no es competir, sino aprender".

Crecimiento

El rugby es todavía amateur en muchos países debido a la juventud que tiene este deporte como disciplina oficial, pero otros deportes deberían aprender de la nobleza y educación de un juego en el que se reparte más leña que un partido con Pablo Alfaro y Javi Navarro.

El All Black Clinic finalizó este viernes con una haka dirigida por Hosea Gear, que estuvo acompañado de todos los participantes del campus y por supuesto de su compañero Anthony Tuitavake. Todos los residentes del CAR fueron invitados a presenciar la danza tradicional que los All Blacks ejecutan antes de cada uno de sus encuentros, tan emocionante para el espectador como temerosa para el rival.

Granada despide a la elite mundial del rugby con la esperanza de volver a acoger algún día de nuevo su campus.

Acontecimientos como el All Black Clinic son semillas para el futuro del rugby en España. Quien sabe, a lo mejor llega un día en que se forman peñas de rugby al igual que las hay de otros deportes mayoritarios, aunque siempre habrá algunos miembros que sólo acudan a jugar el tercer tiempo.