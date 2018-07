España espera revalidar la corona europea

España quiere continuar siendo una de las principales potencias futbolísticas a nivel femenino y las chicas de la selección sub 19 ansían seguir haciendo historia después de ser el primer combinado nacional que alcanza cinco finales consecutivas en un campeonato de Europa.

El único y serio problema es que enfrente tendrán a Alemania. Un conjunto que se reparte con España el dominio europeo en las categorías inferiores.

Será la quinta final consecutiva que disputen las españolas en esta categoría, aunque Alemania llega con la moral que le da de haber derrotado a la selección española en las finales de los dos últimos europeos sub 17.

Las chicas de Jorge Vilda se encuentran muy motivadas de cara a su cita continental y el entrenador asegura que están viviendo un buen momento. "Cuando alcanzas una final nunca sabes si vas a jugar otra, eso está al alcance solamente de las mejores" aclaró el seleccionador.

Las sevillanas Olga Carmona y Rosa Márquez, que ya vivió la crudeza de la derrota frente a las alemanas en el sub 17, serán de la partida con casi toda seguridad y se espera que puedan guiar a la selección hasta el ansiado título.

Tanto ellas como sus compañeras estarán bajo la "vigilancia" del nuevo presidente de la Federación, Luis Rubiales, que estará presenciando la final en directo, en Suiza.

España espera convertirse en la única selección que consigue el título europeo en dos categorías diferentes (sub 17 y sub 19) en el mismo año, y está muy cerca de conseguirlo. Precisamente contra la selección alemana consiguió el título la sub 17 en Lituania el pasado mes de mayo.

Es la primera vez en 22 años que la selección alemana femenina se encuentra sin ningún título vigente en alguna de las categorías UEFA.

La última final de las alemanas en un torneo sub 19 data de hace siete años, cuando se impusieron a Noruega por un contundente resultado: 8-1.

El partido, que se disputará a las 18:15, se presenta como un duelo de poder a poder en el que España tendrá que darlo todo para batir a la que eltécnico Jorge Vilda considera la mejor selección. "Alemania es la favorita por todos sus trofeos, pero vamos a dar el máximo. Estoy seguro que las jugadoras darán el 100%" concluyó el seleccionador.