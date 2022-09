La granadina Esther González entra en la polémica lista de la Selección española de Jorge Vilda

La delantera granadina Esther González, ha sido convocada por Jorge Vilda para los próximos compromisos de la Selección española frente a Suecia y Estados Unidos.

Vilda anunció la lista de 23 jugadoras convocadas para los próximos amistosos en la que no están las capitanas Irene Paredes y Jennifer Hermoso y tampoco ninguna de las quince futbolistas que hace unos días mandaron un correo a la RFEF solicitando no ser convocadas hasta que no cambien ciertas "situaciones que afectan al estado emocional, personal y de rendimiento".

La delantera granadina no formaba parte de ese grupo de jugadoras y su rendimiento en el Real Madrid le sigue valiendo para que el seleccionador le incluya en sus listas.

La 'roja' se enfrentará en dos amistosos a Suecia en el Nuevo Arcángel de Córdoba el próximo viernes 7 de octubre a las 20:30 horas; y frente a Estados Unidos el martes 11 en El Sadar (Pamplona), también a las 20:30 horas.