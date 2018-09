Fernando Aguilera, sorprendidopor la llamada de la Selección

El granadino Fernando Aguilera se ha mostrado sorprendido tras ser convocado por primera vez por la selección nacional absoluta. El ala de ElPozo manifestó ayer que la llamada de Fede Vidal "ha sido inesperada porque hay un nivel muy alto y entrar en la lista es muy difícil". Al respecto, añadió que "me ha sorprendido porque el año pasado me perdí parte de la temporada por lesión".

El jugador de Algarinejo explicó que fue su representante el que le comunicó que había sido convocado por el seleccionador. "Me llamó como un loco. Yo estaba recién levantado, empanado, y no me había enterado. La verdad es que empezar así la semana es genial". Además, dijo sentirse "orgulloso" y añadió que "he trabajado muy duro y espero aprovechar la oportunidad".

Además, Fernando Aguilera hizo hincapié en el apoyo que ha recibido por parte de sus compañero de ElPozo.