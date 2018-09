Florentino, el 'Mesías': "Salvé al Madrid, me fui y volví en 2009"

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, respondió ayer a las voces críticas de los socios que se expresaron en la Asamblea Extraordinaria en contra de la remodelación del Santiago Bernabéu, recordándoles también que fue quien salvó al club.

"A los que dicen que soy rico, que financie yo la remodelación del estadio, les recuerdo que pueden hablar gracias a que yo en el 2000 avalé 147 millones de euros sin decirle nada a nadie. Lo hice porque la deuda era enorme y los ingresos eran muy inferiores a los gastos", manifestó en la respuesta. "Mi padre me metió en el corazón el Real Madrid y querer ser dueños de nuestro club me hizo presentarme, encontrarme una realidad que era que no había dinero, solo deudas y no cobraba ningún jugador. Decían que me iba a quedar con el club cuando estaba pagando y avalando a todo el mundo, que estaba loco por querer a los mejores jugadores del mundo que eran los que nos sacarían de la ruina económica", añadió.

Florentino Pérez puso de ejemplo el fichaje de Zinedine Zidane, al que señaló como "estratégico" y gracias al que resucitaron las cuentas del Madrid. "Me arriesgué avalando su compra porque nos iba a sacar de la ruina. Que los señores que se meten conmigo lo sepan, me siento orgulloso de lo que hice y la ciudad deportiva".

"Salvé al club y me fui, tuve que volver en 2009 para que todos sean compromisarios. Hubo momentos que había algunos colados del Atleti. Volví por regenerar esta asamblea. Desde 2009 me puse a trabajar en el proyecto del estadio, era lo que me faltaba", dijo. A los que señalaron excesivo el coste de remodelación del Santiago Bernabéu (575 millones de euros) y hablaron de estadios como el nuevo San Mamés o la remodelación de Anoeta, les recordó el presidente que los estadios ingleses del Tottenham o Chelsea "han costado más de 1000 millones". "Alguno dice que no lo necesitamos, pues por ellos seguiríamos jugando en Ciudad Lineal. Fichar a un jugador que vale 300 millones y su salario de seis años vale más que remodelar el Santiago Bernabéu y tiene mucho más riesgo", sentenció.

En el capítulo de respuestas a socios compromisarios que habían dejado una crítica a Florentino, el presidente madridista recurrió a su lucha contra los ultras para acabar cerrándoles las puertas del estadio Santiago Bernabéu a costa de amenazas: "El gorro de presidente me lo pongo para todo, también para echar a los violentos. Antes sacaban navajas en el Bernabéu y ahora van familias. Acabé con la violencia y no sé cuántas veces pintaron mi casa y hasta la tumba de mi mujer".