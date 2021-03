Fontes se queda sin bronce europeo y gana el oro el noruego Ingebrigtsen tras su apelación

El granadino Ignacio Fontes es un máquina. Así de claro y de rotundo. Sea bronce de Europa o cuarto. La Federación Europea de Atletismo ha aceptado la protesta del noruego Jakob Ingebrigtsen, un fuera de serie del 1.500, que finalmente se queda el oro de Europa en pista cubierta y baja del cajón al estudiante de Medicina en la Facultad de la UGR que queda en un meritorio cuarto puesto. Los jueces entienden que pisó fuera de la pista forzado por las circunstancias.

Se ha hecho esperar más de dos horas, pero Fontes se queda finalmente cuarto de Europa y no consuma el doblete con el burgalés Jesús Gómez, que finalmente será bronce y no plata. El podio es el siguiente: el noruego Jakob Ingebrigtsen primero, el polaco Marcin Lewandowski segundo y Gómez tercero. Fontes, que estuvo más lento que en la semifinal, queda cuarto con un tiempo de 3:39.66.

Los árbitros han entendido que el noruego pisó fuera de la pista forzado por la situación y han desestimado la descalificación que en un primer momento le habían impuesto.

El propio Fontes, un joven atleta muy humilde, explicaba en el vestuario mientras se resolvía la reclamación de Noruega que no veía justo que Ingebrigtsen se quedara sin un oro. El granadino piensa que "no se debería descalificar por esas cosas, que le pueden pasar a cualquiera, no es bueno para nuestro deporte" y Jakob Ingebrigtsen "no se ha beneficiado del incidente".

News just in! 🎴 Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 has been reinstated as the winner of the 1500m title in #Torun2021. 🥇 pic.twitter.com/KsPVUmfv5F