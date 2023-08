Germán Martínez dice que el Covirán Granada tiene una plantilla “compensada y chula”

El escolta Germán Martínez, que vuelve este curso al Covirán Granada tras estar cedido en el Zunder Palencia, cree que su equipo ha configurado una plantilla “compensada y chula” a la que pretende aportar “intensidad desde la defensa”.

Germán Martínez indicó ante los medios que inicia la pretemporada “con muchísimas ganas” y reconoció que “como en casa no se está en ningún lado”.

“Vengo con muchísima ilusión, parece que tengo doce años y me voy de sector. Estaba con muchas ganas de empezar”, añadió el escolta, que debutará en una Liga Endesa a la que ascendió la pasada campaña con el Zunder Palencia.

“No tenía claro que iba a estar en ACB. Con Granada siempre había una conversación pendiente. En Palencia la gente daba por hecho que volvía. Siempre ha sido una ilusión volver, me he criado aquí y es el sitio donde quiero jugar”, sentenció.

Reconoció que “volver a Granada es mucho más cómodo sabiendo que hay compañeros con los que has compartido años” porque “sabes que van a estar a gusto desde el primer momento al ser gente con la que se está muy bien que son unas grandes personas”.

Su rol en el equipo

El objetivo del jugador del “traer intensidad desde la defensa, buscar minutos y aportar lo que se pueda en ataque”.

“Creo que he madurado un poco, he aprendido a saber cuándo apretar y no apretar, que antes iba siempre a tope. Tengo más pausa y un poco más de experiencia en la dirección”, añadió.

“Veo muy bien la plantilla que se ha hecho. Es una plantilla chula, compensada y con gente con una capacidad de anotar impresionante”, añadió.

Sobre el crecimiento físico, aseveró que lleva “trabajando todo el verano el físico” que va a seguir haciéndolo con los preparadores físicos del equipo.

“Pablo (Pin) me dijo que en la ACB los jugadores hacen lo mismo que en LEB pero que saltan diez centímetros más y pesan diez kilos más”, explicó a modo de ejemplo, antes de hablar de su papel en el equipo.

“Creo que voy a jugar de ‘uno’, aunque Pablo (Pin) habla de manejadores y no manejadores. Me huele que va a ser el rol de la LEB, que fue jugar de ‘uno’ o de ‘dos’ según necesite el equipo”, finalizó Germán Martínez.