Germán Martínez: “Este año espero aprender mucho de mis compañeros”

El ‘novato’ del Covirán lleva más tiempo en el club rojinegro que cualquiera de los jugadores que conforman la plantilla que esta temporada tiene Pablo Pin a sus órdenes. Formado en la ‘casa’, hace dos temporadas salió cedido a Plasencia, primero, y Villarrobledo, después.

Tras rodarse en la LEB Plata, Germán Martínez ha vuelto a su club y lo hace con la intención de quedarse lo máximo posible. Y llega con ganas de mejorar y con la humildad de saber que tiene que hacerlo. El tiempo dirá. De momento, viste la camiseta del principal club de baloncesto de su ciudad.

¿Qué tal la vuelta a casa?

Increíble. Nada mejor que en casa. Volver al Palacio de Deportes ha sido recordar mis primeros entrenamientos. La verdad es que el ambiente familiar que hay aquí es muy agradable.

¿Qué destaca de sus dos años en los que ha jugado cedido en Plasencia y Villarrobledo?

He madurado mucho, muchísimo, en mi juego. Al final, un jugador lo que necesita experimentar en lo que es la competición y minutos en pista. Tanto en Plasencia como en Villarrobledo jugué de base y pude mejorar en la gestión del grupo y en las decisiones a adoptar en cada momento. En Plasencia pudo dar los primeros pasos y en Villarrobledo me consolidé en el puesto, sobre todo porque se dio la circunstancia de que el otro base se lesionó y pude que asumir más minutos y responsabilidad y pude gestionar y controlar más el juego. Esto es lo que he ganado ahí.

¿También ha adquirido el descaro necesario para un jugador de baloncesto?

(jaja). Bueno, sí, pero hay que ser descarado pero con cabeza. Insisto en que lo que más se nos exige es tener control.

¿Qué espera de esta temporada a nivel individual?

Tal como está configurada la plantilla, espero aprender muchísimo de jugadores como Christian (Diaz) y Lluís (Costa), que tienen mucha experiencia en la liga e, incluso, en ligas superiores. También espero disfrutar de los entrenamientos y aprender de otros compañeros como Joan (Pardina) y Thomas (Bropleh). En resumen, espero coger más experiencia y poder consolidarme en equipo y en la liga.

Hay que aprovechar que tiene por delante una de las mejores duplas de bases que hay en la liga.

Sí, sí. Lo han demostrado lo largo de su carrera, en esta temporada y en el primer partido de la competición. El otro día repartieron asistencias, tienen mucha visión de juego y mucha capacidad para gestionar al equipo.

¿Y qué espera en lo colectivo?

Yo soy como muy del Cholo, de ir partido a partido y luego ya veremos lo que pasa al final. En principio, por nombres, tenemos una plantilla muy completa, pero no quiero decir nada para no gafar nada. Lo mejor es ir partido a partido.

En el vestuario del Covirán siempre se ha vendido que hay buen ambiente. ¿Con quién tiene más afinidad?

Bueno, como jugué con ellos hace dos años pues tengo mucha relación con Joan, Manu (Rodríguez) y David (Iriarte). Pero también con los que compartes puestos como Lluís y Christian porque al final en los entrenamientos te estás pegando con ellos... y hay que llevarse bien (ja, ja).

Tiene claro entonces el rol que tiene este año.

Sí. Se ha visto que también he de dar un paso adelante en defensa. Además, como estoy entre base y escolta puedo complementar en los dos puestos y ayudar todo lo que pueda.

Pablo Pin está contento con su trabajo durante la pretemporada.

La verdad es que físicamente, sobre todo, me he encontrado muy bien. También he trabajado durante el verano y procuro dar todo lo que tengo dentro durante los entrenamientos. Estoy contento yo también con mi pretemporada.

¿Qué sintió al titular en el primer partido de la temporada?

No ha sido algo tan sorprendente porque lo había sido durante los partidos de pretemporada. Ser titular en el primer partido de titular en mi debut en la LEB Oro es algo que denota la confianza que tiene Pablo Pin en mí para hacer el trabajo que tengo que hacer y es algo que agradezco mucho.

Ahora toca devolver esa confianza al entrenador.

Sí. Él sabe que yo voy a dar mi ciento diez por cien en la pista ya me cueste sudor, sangre o lágrimas.

¿Qué tal se vio ante Huesca cuando estuvo en la pista?

No lo hice mal ni tampoco bien sabiendo que se puede hacer mejor. Por decirlo de alguna manera, tampoco la líe. A nivel defensivo intente aportar defendiendo a Carter, que es uno de los jugadores clave de su equipo. En ataque intenté dar continuidad y aprovechar los tiros que me llegaron.

Sabiendo que queda mucha temporada por delante, ¿qué es lo que más y lo que menos le gustó del equipo en el primer partido de la temporada?

Es complicado de decir, pero lo que menos me gustó fue el inicio del encuentro, que estuvo más atrancado cuando se pusieron por delante y a raíz de esto, lo que más me gustó, fue que fuimos capaces de reaccionar a ese mal comienzo sobre la base de la defensa y proyectarnos hasta el final hasta ganar el partido.

Como le gusta ir paso a paso, ¿cómo ve el partido de este sábado ante el Almansa?

Es un partido complicado. Tienen jugadores con muchísimo talento, sobre todo ofensivo en su línea exterior. Hay que trabajar mucho esta semana para intentar llevarnos el partido en una pista muy complicada donde van a caer muchos equipos. Hay que incidir en mejorar nuestra defensa para intentar detener el descaro que tienen en ataque.