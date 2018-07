Giroud, el '9' que lleva 413 minutos sin gol

Lleva el 9 en la espalda, ha sido titular en cuatro partidos y su equipo está en semifinales, pero Olivier Giroud todavía no ha conseguido meter un gol en el Mundial de Rusia 2018. Lleva 413 minutos de sequía.Tras el show de Mbappe en octavos ante Argentina y el gran partido de Griezmann en cuartos frente a Uruguay, en Francia esperan todavía el momento de Giroud.

¿Será mañana en las semifinales ante Bélgica? Podría ser, porque la confianza del técnico Didier Deschamps en el delantero del Chelsea es total pese a que en Francia hay muchas voces que critican al seleccionador por no haber convocado a jugadores como Anthony Martial, Alexandre Lacazette o Karim Benzema.

"Estoy tratando de hacerles huecos a mis socios y jugar para ellos", señaló Giroud en rueda de prensa. "No he marcado gol, pero estoy involucrado en tres tantos del equipo, así que no estoy frustrado, aunque sí espero que llegue mi turno".

Giroud, de 31 años, tendrá este martes enfrente a Thibaut Courtois, uno de los mejores porteros del mundo y compañero suyo en el Chelsea. "Es un baluarte. Está muy bien y además tiene una buena defensa por delante de él. Pero confío en que dejarán algún hueco por el que entrar. Estoy seguro de que vamos a romper este muro".

El delantero está a un tanto de superar a Zinedine Zidane en la lista de máximos goleadores de la historia de Les Bleus. Con 31 tantos en 79 partidos, el delantero está empatado en el cuarto puesto con el legendario Zizou. Ya ha superado a nombres como Just Fontaine, Jean-Pierre Papin o Youri Djorkaeff y por delante sólo están David Trezeguet (34), Michel Platini (41) y Thierry Henry (51).

Francia espera ahora que se haya guardado los goles para la semifinal de mañana y la final del próximo domingo y así callar las voces que piden un relevo.