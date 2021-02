El Granada Femenino reanuda la liga con un partido clave ante el Córdoba

Tras sufrir las consecuencias del coronavirus, tanto en su plantilla como en la de los rivales, y arrastrar un par de partidos sin jugar, el Granada reanuda este fin de semana la competición en la Liga Reto Iberdrola.

Y lo hace, además, con un partido fundamental, ya que se enfrenta a un Córdoba que un oponente directo en la pelea por el ascenso.

El cuadro rojiblanco marcha segundo en la clasificación con seis puntos menos que el líder, un Pozoalbense que cuenta con dos partidos más ya que el Granada aún tiene pendientes los dos encuentros frente al Cáceres.

Esos choques aparecen en el horizonte de un Granada que ahora sólo mira al Córdoba, escuadra que tiene un punto menos en la tabla y que visita este domingo el Estadio de la Juventud para disputar un choque que es muy importante para ambas escuadras y que comenzará a las doce del mediodía.

Declaraciones del técnico

José Herrera, entrenador del Granada, espera un partido “abierto” porque se miden dos equipos a los que les gusta “disponer del balón en fase ofensiva para construir y finalizar”.

“Este ha sido nuestro tercer parón por el Covid-19 y espero honestamente que no nos afecte el no haber podido competir, no sólo a nivel físico”, explicó Herrera.