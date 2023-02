Fallece en el mismo día Oliva Fortuny, el árbitro de 'La Cornada' a Amancio

Por cosas del destino, o la casualidad, el colegiado catalán Jaime Oliva Fortuny, de La Secuita (Tarragona), fallecía a los 93 años de edad en el mismo día que el jugador blanco junto al que protagonizó (sin olvidar al tercer protagonista, el central rojiblanco Pedro Fernández) la famosa 'cornada' a Amancio el 'Brujo'.

"El problema es que fui muy relajado a ese partido", comentaba el colegiado en una entrevista para Granada Hoy. Fortuny anotaba: "Muñoz no alineaba a Amancio en Granada para evitar sustos, y tuve la mala suerte no de ver venir aquel contrataque. Amancio salió por los aires de repente y decía "Oliva, que me ha dado". Cuando ví al día siguiente los telediarios..." También apuntaba a la campaña de prensa que realizó el Madrid, que según el catalán, "en aquella época mandaba mucho".

Una jugada que acabo en gol, sin falta, y especialmente anherida a la memoria de los aficionados al fútbol español por muchos años (ocurrió en un partido de Copa en junio de 1974), sobre todo madridistas y granadinistas. Que tanto Amancio cómo Oliva Fortuny descansen en paz.