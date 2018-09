Granada gana presencia

La División de Honor comienza hoy con un nuevo horizonte para los equipos granadinos tras el desastre (un descenso y tres salvaciones raspadas) de la pasada campaña. Los conjuntos de la provincia esperan tener un mejor papel en la categoría, con especial atención a Maracena y Arenas de Armilla, que están llamados a pelear por situarse en la parte noble de la tabla. Monachil, Cúllar y Celtic esperan conseguir la regularidad suficiente para no pasar apuros y firmar una buena temporada.

El Maracena es el buque principal de los cinco equipos granadinos representantes en el grupo. El conjunto de Milla ha mantenido una parte de la plantilla de la pasada temporada en Tercera y además ha incorporado al primer equipo a cinco jugadores de la cantera. "El año pasado se perdió la categoría pero había una importante base de futbolistas", afirma el preparador, que se muestra contento por poder seguir contando con algunos jugadores de su confianza.

Los equipos granadinos esperan tener un papel más importante esta nueva temporada

Los cinco jóvenes recién salidos del juvenil maracenero son conocidos por el entrenador tras sus años en las categorías inferiores del club. La entidad espera debutar con victoria para comenzar con autoridad la temporada, aunque Milla advierte que "no va ser un camino de rosas".

Por su parte, el Arenas afronta un año para resurgir. Tras quedar sólo dos puntos por encima del descenso la liga pasada, el equipo de Rafa Fernández buscará volver a codearse con los colosos de la categoría.

"La idea es no pasar apuros pero espero que podamos aspirar a otras cosas", manifiesta el técnico armillero, que mide su ambición pero no esconde que su idea es tener un mejor papel que el de la pasada campaña. Fernández califica la categoría como "competitiva". El entrenador del Arenas comienza el curso con problemas en los laterales, pues no podrá contar con ninguno de sus efectivos mañana, aún así afirma que otros jugadores "están capacitados aunque no sea su posición natural".

Por contra, el Cúllar Vega busca la tranquilidad después de conseguir la salvación jugándosela en la última jornada de la liga 2017/18. Para conseguir la permanencia sin apuros el club vuelve a apostar por Romario y varios de los jugadores que firmó durante la campaña pasada para el ajustado esprint final. "Los jugadores que ayudaron en aquel achuchón me dieron muy buenas cosas y sigo confiando en ellos", declara el técnico, que espera tener un inicio de liga sumando puntos para no verse durante el tramo final "a trancas y barrancas".

El conjunto cullero ha terminado la fase de preparación con buenas sensaciones a pesar de que algunos de sus jugadores se han incorporado con retraso a la disciplina por motivos justificados. Romario afirma que "sólo el que está dentro" conoce las dificultades que entraña gestionar un grupo y las circunstancias de sus integrantes, pues cuando un futbolista debe faltar a entrenamientos por motivos laborales (por ejemplo) "no le puedes decir nada".

Quien representa la viva imagen de la ilusión es el Celtic de Pulianas. El club verdiblanco llega a la categoría tras un ascenso brillante con un bloque muy joven. El equipo de Thierry ha incorporado únicamente a seis futbolistas. "Seguimos confiando en el bloque que consiguió el ascenso porque son gente joven que tiene mucha progresión por delante", manifiesta.

La juventud de los jugadores le lleva a ser uno de los equipos con la media de edad más joven de toda la categoría. En concreto está entorno a los 22 años. La experiencia es un grado y el entrenador es consciente de ello: "Aunque tengamos calidad nos falta experiencia y se notará en algunos momentos durante el año".

El preparador admite que su club "no tiene tantos recursos como otros", pero espera suplir esa carencia con esfuerzo. "Mi filosofía es disfrutar cada día entrenando y competir para ganar", señala el maracenero, que aguarda el debut liguero con "mucha ilusión".

Por último, el Monachil es más Atlético que nunca, pues su técnico Leo Fernández afirma que le gusta el "partido a partido". "Podemos hacer una buena temporada sabiendo que somos el Atlético Monachil", declara Fernández, que afronta la liga con la idea de competir cada partido y "puntuar cada semana". El preparador serrano encara la competición con humildad pero con máxima confianza en sus jugadores, ya que asegura que su plantilla "no tiene techo" porque se lo ha demostrado.

El conjunto blanquiazul buscará la salvación tratando de ser regular para no llegar al tramo final de competición con aprietos. El club ha realizado ocho incorporaciones para tratar de potenciar la plantilla de un técnico que ha quedado satisfecho con la confección de ésta. El joven preparador augura una liga con un nivel "muy alto" de competitividad.