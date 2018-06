Hamilton recupera el mando sin sudar

El británico Lewis Hamilton tardó solo una carrera en recuperar el primer puesto del campeonato del mundo de Fórmula 1 al imponerse en el regreso del calendario, después de diez años, del Gran Premio de Francia.

El piloto de Mercedes se impuso en una tranquila carrera en cabeza, pues desde la pole en la que partía nunca cedió el primer puesto, cruzando la meta por delante del Red Bull Max Verstappen y del Ferrari Kimi Raikkonen. El alemán Sebastian Vettel, que había conquistado el liderazgo del campeonato la pasada carrera por un punto, tuvo que conformarse con la quinta plaza, después de protagonizar una gran remontada tras sufrir un choque en la salida.

30Circuitos. Raikkonen supera los 29 podios de distintos trazados que tienen Prost y Hamilton

"Gran trabajo, chicos. Estoy muy feliz por Inglaterra. Un fantástico domingo", dijo a su equipo vía radio el británico, de 33 años, que además de celebrar la victoria número 65 de su carrera, recordó así el 6-1 de la selección de fútbol de su país sobre Panamá en el Mundial.

Hamilton no solo se aprovechó en Le Castellet del mayor potencial del nuevo motor evolucionado de su bólido, sino también de la colisión en la salida de su principal rival, Vettel, con el finlandés de Mercedes Valtteri Bottas. El germano rompió el alerón delantero al golpear la rueda trasera izquierda de Bottas, que acabó pinchada. Ambos se vieron relegados a las posiciones decimoséptima y decimoctava, respectivamente. Verstappen y Carlos Sainz (Renault) aprovecharon la circunstancia para colocarse segundo y tercero y por detrás los franceses Pierre Gasly (Toro Rosso) y Esteban Ocon (Force India) quedaron fuera de la carrera de casa al chocar.

A partir de ahí Hamilton comenzó a poner tierra de por medio, mientras Vettel y Bottas dedicaron la carrera a remontar aprovechando la tremenda superioridad de sus mecánicas hasta acabar en los puestos quinto y séptimo, respectivamente.

Carlos Sainz no pudo mantener la tercera plaza. Se instaló luego en la sexta, pero a falta de tres vueltas su Renault perdió potencia y no pudo evitar que tanto Kevin Magnussen (Haas) como Bottas lo relegaran hasta la octava posición. Fernando Alonso (McLaren) no acabó la carrera retirándose en las últimas vueltas.