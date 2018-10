El derbi, para el Huétor Guadix y Huétor Vega cierran la jornada a domicilio

Para evitar un mayor cansancio debido a la jornada del próximo domingo, cuatro equipos granadinos adelantaron a ayer sus encuentros correspondientes a la octava fecha del calendario. De todos ellos, el más atractivo fue el derbi del Poniente que midió en el Miguel Moranto al Huétor Tájar con el Loja. El duelo, que se saldó con triunfo de los amarillos, no pudo comenzar mejor para los locales que se adelantaron por medio de Migue Quevedo de libre directo a los 11 minutos. Con ventaja en el marcador, fueron los de Rafa Morales los dominadores, gozando de varias ocasiones ante un Loja al que le costaba mucho llegar a la portería de Rico, que vio como Sergio García estrelló el balón en el palo a la hora de partido. En la recta final, los lojeños lo intentaron en todo momento pero no pudieron empatar el choque, quedándose los tres puntos en Huétor Tájar.

Por su parte, el Atarfe cayó ante el Real Jaén en el último suspiro en un choque que trajo mucha historia la pasada campaña. Los de Jorge Moreno le plantaron cara a los de Germán Crespo en un duelo que en su primera mitad no tuvo un dominador claro, con pocas ocasiones de gol. Las cosas no pudieron comenzar mejor para los verdiblancos tras el descanso, que gracias a un golazo de Isra se pusieron por delante. Pero a partir de ahí, los visitantes pusieron cerco sobre el área atarfeña que tras la expulsión de Canario vio como Mario Martos empató en el 85' y Juan Carlos le dio el triunfo a los del Santo Reino en el descuento.

Por último, el CF Motril no pudo pasar del empate ante El Palo. El conjunto de José Manuel García vio como en la primera mitad, los malagueños gozaron de opciones para adelantarse en el marcador pero no lo hicieron. En el segundo tiempo mejoraron pero ofensivamente pero no estuvieron acertados ante el arco rival.

La octava jornada en el Grupo IX concluirá hoy con dos partidos con representación granadina. Ambos jugarán por la mañana, en concreto a las 12:15 horas y a domicilio.

Por un lado, el Huétor Vega visita al Rincón, un conjunto que aún no ha perdido en casa y que afronta el primero de los dos encuentros que va a disputar en poco más de 48 horas ante sus seguidores. Los malagueños, tras ganar al Real Jaén en la cuarta jornada, acumulan tres encuentros seguidos sin conocer la victoria, nueve puntos de los que tan sólo han sacado uno. Por su parte, los de Jaime Morente acumulan dos salidas sin perder pero quieren resarcirse de la derrota el pasado domingo ante el CF Motril en Las Viñas. Los verdiblancos conocen todos los resultados a domicilio, pues han ganado un encuentro, empatado otro y perdido anotando cinco goles y encajando otros tantos.

El que quiere mantener su privilegiada posición es el Guadix. Los de Gabri, que tras siete jornadas siguen invictos, son cuartos y para seguir como mínimo en dicha plaza deben ganar en uno de los campos más difíciles de la categoría como es el del Alhaurino. En el Miguel Fijones han caído equipos como el Antequera o el Loja y encima llegan a la cita en un buen momento anímico tras golear al River Melilla la pasada jornada.